A sílövő Johannes Thingnes Bö lett a pekingi téli olimpia legeredményesebb sportolója, ugyanis pénteken megnyerte a férfiak 15 kilométeres tömegrajtos versenyét.

Az immár ötszörös olimpiai bajnok norvég versenyző az első, fekvő lövészetnél egyet hibázott, de a 150 méteres büntetőkör ellenére a mezőny egyik legjobb sífutójaként könnyedén felzárkózott a tízfős élbolyra. A második sorozatnál nem hibázott, így a sífutásban könnyedén lerázta a riválisait, akikkel szemben egyre jelentősebb előnyt alakított ki. Ennek köszönhetően az is belefért a számára, hogy az első álló lövészetnél egyszer, a másodiknál kétszer is célt tévesztett, mert még így is 40 másodperces előnnyel diadalmaskodott.



A 28 éves Johannes Thingnes Bö a pekingi játékokon a negyedik diadalát aratta, amivel megismételte honfitársa, a legendás Ole Einar Björndalen páratlan teljesítményét, aki a 2002-es, Salt Lake City-i játékokon szerzett négy aranyérmet. Bö előzőleg első volt a sprintversenyben, illetve a férfi és a vegyes váltó tagjaként, emellett nyert egy bronzot is a 20 kilométeres egyéni versenyben.



Mögötte a viszonylag jó lövészetének köszönhetően a svéd Martin Ponsiluoma lett a második és a szintén norvég Vetle Sjaastad Christiansen a harmadik. A francia Quentin Fillon Maillet "csak" a negyedik helyen végzett, így nem jött össze számára az az egyedülálló bravúr, hogy mind a hat számában dobogóra álljon. Végül két arannyal és három ezüsttel fejezte be a szereplését.



Norvégia a 15. aranyérmét nyerte a kínai fővárosban, így minden idők legjobb téli olimpiai szereplését érte el, mert ennyi győzelmet egy ország sem aratott egyetlen téli játékokon sem.

Eredmények:

sílövészet, férfi tömegrajtos 15 km, olimpiai bajnok:

Johannes Thingnes Bö (Norvégia) 38:14.4 perc (4 lövőhiba)

2. Martin Ponsiluoma (Svédország) 40.3 mp hátrány (2)

3. Vetle Sjaastad Christiansen (Norvégia) 1:12.5 p h. (3)

