A nemzetközi sajtó Oroszországon kívüli része elítélően írt a doppingügybe keveredett orosz Kamila Valijeváról, az orosz lapok ugyanakkor védelmükbe vették a pekingi téli olimpián szereplő 15 éves műkorcsolyázót.

Franciaország:

L'Equipe:

"Az olimpia árnyoldala. A pozitív minta óta a korcsolyaszövetség és a NOB vékony jégen táncol."



Le Monde:

"Nyolc évvel az orosz állami szintű doppingrendszer napvilágra kerülése után úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát."



Olaszország:

Gazzetta dello Sport:

"A NOB, a doppingellenes küzdelem és a sport vereséget szenvedett. A 15 éves Valijeva felnőtt mezőnyben versenyez, ezért doppingszempontból is ugyanazoknak a szabályoknak kell érvényesnek lenniük az esetében. Micsoda öngól a sportág számára."



Corriere della Sera:

"Ebben a sajátos történetben eddig csak egy biztos: Moszkvában továbbra is aktív a tiltott anyagokkal dolgozó egészségügyi személyzet. Az elmúlt évek esetei ellenére a végén mindig van egy lyuk a szabályozásban, amely megakadályozza, hogy tiszta ítélet szülessen."



La Repubblica:

"A jó öreg ártatlanság. Valijeva marad Pekingben, de az éremátadó elmarad. Ismét dúl a doppingos hidegháború, amelynek nincs győztese, csak sok áldozata. A bolond NOB képtelen megvédeni a sportolók álmait. A szabályoknak mindenkire kell vonatkozniuk, és ha Valijeva túl fiatal ahhoz, hogy bűnös legyen, akkor a többieket miért nem védik meg?"



Egyesült Államok:

New York Times:

"A téli olimpia legvitatottabb esetében a szervezők úgy döntöttek, hogy elmaradnak azok az éremátadó ünnepségek, amelyeken Valijeva dobogóra áll. Ez sokakat feldühített, mert ártatlan sportolók bűnhődnek, és mert Oroszország gúnyt űz a szabályokból, ráadásul a doppingellenes küzdelemben is kudarcot vallott."



USA Today:

"Micsoda arculcsapás ez a tiszta sportolók számára. Sötét nap ez az olimpiai mozgalom és több ezer olimpikon számára, akik nem élnek teljesítményfokozó szerekkel."



Anglia:

Guardian:

"Valijeva egy évekkel ezelőtt kialakult káosz foglya. A sportdiplomaták minden alkalommal keményen beszélnek Oroszországról, aztán felhígítják a büntetéseket. Ha nem ösztökélik az országot reformokra, vagy túlságosan félnek, hogy az orosz sportolókat kizárják a versenyekről, akkor mitől változna meg a helyzet?"



Daily Mail:

"Megint megtették. Ismét bemocskolták az olimpiát, a sportok fesztiválját. De Thomas Bach NOB-elnök megérdemelte ezt a megaláztatást, mert kinyitotta az ajtót a korrupció számára."



Oroszország:

Kommerszant:

"Valijevát nem lehet felelősségre vonni. A CAS ítélete jelentős győzelem orosz részről, figyelembe véve az ország ellen dolgozó szervezeteket. De ez még nem a végső siker, mivel nyitva maradtak a kérdések a csapatarany szempontjából. A további eljárásra már nyilvánvalóan egy Oroszország számára barátságtalan légkörben kerül majd sor."



Szport Ekszpressz:

"Oroszország nagy győzelmet aratott a bíróságon, Valijeva részt vehet az egyéni ötkarikás küzdelmekben. Az éremceremónia lemondása viszont a NOB szégyene, mert súlyosan sérültek Valijeva jogai."

Borítókép: Reuters/Twitter