Saját bevallásuk szerint jó formában várják a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók a csütörtöktől vasárnapig tartó debreceni világkupaversenyt, de ezúttal nem érmekben, hanem csakis kvótákban gondolkodnak.

"Ha nem is életem formájában, de kifejezetten jó állapotban vagyok. A hazai közönség mindig ösztönzőleg hat rám, de most inkább egy ezüstérem, minthogy egy hülyeség miatt kizárjanak" - mondta az MTI-nek Liu Shaolin Sándor, aki elárulta, ezúttal mindhárom egyéni távon rajthoz áll, azaz nem fogják pihentetni.



A Ferencváros olimpiai, világ- és Európa-bajnoka az ötkarikás címvédő váltóval kapcsolatban is úgy fogalmazott, az eredménynél most fontosabb lenne az, hogy megtalálják a staféta negyedik tagját. Megjegyezte, próbálják segíteni a potenciális jelölteket, de úgy vélte, a társaknak maguknak kell megszerezniük a kellő tapasztalatot, mert edzésen hiába képesek megfelelő köridőket korizni, egy éles verseny teljesen más, mint a tréningek.



"A felkészülés sokkal nyugodtabban zajlik, mint négy éve, mert féltávnál 95 százalék, hogy egyéniben 500, 1000 és 1500 méteren is a maximális három versenyző indulhat a pekingi játékokon, a váltó pedig vezeti a rangsort" - mondta a 26. születésnapját szombaton ünneplő Liu Shaolin.



A szintén minden világversenyről aranyéremmel rendelkező öccse, Liu Shaoang is úgy fogalmazott, hogy fizikálisan jó állapotban van, így minden számban rajthoz áll. Szerinte az élmezőny rendkívül kiegyenlített, nincs egy kiemelkedő rivális vagy váltó.



A legjobb magyar női versenyző, Jászapáti Petra arról beszélt, nem zavarja, hogy eddig nem tudott fináléba jutni, mert ezúttal csak az olimpiai indulási jogok megszerzése számít. Elárulta, éppen ezért a leghosszabb távra különösen figyelni fog, mert abban kizárták Japánban, így nem akar még egyet hibázni.



A váltóval kapcsolatban kifejtette, hogy "nagyon sűrű a középmezőny", így rendkívül nehéz lesz feljönni a legjobb nyolcba a mostani kilencedik helyről. Ehhez szerinte elődöntőbe kell jutni és mindenképpen el kell kerülni a kizárást. Úgy vélte, a phjongcshangi téli olimpia óta most a legjobb a női váltó, mert kezdenek beérni a fiatalok.



Abban mindhárman egyetértettek, hogy a jég sokkal jobb, mint a tavalyi, ugyancsak a Főnix Arénában rendezett Európa-bajnokságon. Ahogy fogalmaztak, napról napra javul a jégminőség.



A jövő évi, pekingi ötkarikás játékokra nyolc-nyolc férfi és női váltó jut ki. Az egyéni számokat illetően 500 és 1000 méteren 32, 1500 méteren pedig 36 fős lesz a mezőny, amely úgy alakul ki, hogy minden versenyző három legjobb eredménye számít a kvalifikációs pontversenybe.

Újdonság lesz, hogy az eddig csak vk-viadalokon szereplő, a magyaroknak két vk-aranyérmet hozó vegyesváltó bemutatkozik az olimpia műsorán. Az indulási jog kivívásához nem elég a legjobb 12 között zárni a számban, az is kell, hogy az adott ország mindkét nemnél legalább két egyéni kvótát szerezzen.

Peking és Nagoja után csütörtöktől vasárnapig a harmadik állomásnak Debrecen ad otthont, ahol 39 nemzet 236 versenyzője indul. Az első két napon 9.30-tól a selejtezőket rendezik, az éremcsatákra a hétvégén kerül sor 14 órától. A vk-sorozat és az olimpiai kvalifikáció egy héttel később a hollandiai Dordrechtben zárul.

A vk állása:

2000 m-es vegyesváltó: 1. Kína 18 000 pont, ...4. Magyarország 9677



férfiak:

500 m: 1. Gyenyisz Nyikisa (kazah) 12 800 pont, 2. Liu Shaolin Sándor 12 621, ...5. Krueger John-Henry 10 097, ...9. Liu Shaoang 4101

1000 m: 1. Dion Pascal (kanadai) 12 800 pont, ...6. Liu Shaolin 6193, ...10. Krueger 3421, ...22. Liu Shaoang 775

1500 m: 1. Szemjon Jelisztratov (orosz) 15 120 pont, ...10. Liu Shaoang 3282, ...13. Krueger 2241, 14. Liu Shaolin 2097, ...88. Jászapáti Péter 1

5000 m-es váltó: 1. Magyarország 14 400 pont



nők:

500 m: 1. Arianna Fontana (olasz) 18 000 pont, ...11. Jászapáti Petra 3480, ...26. Kónya Zsófia 376, ...41. Somogyi Petra 16

1000 m: 1. Suzanne Schulting (holland) 18 000 pont, ...23. Jászapáti 340, ...28. Kónya 147, ...44. Szliczei-Német Rebeka 13, ...51. Bácskai Sára Luca 6

1500 m: 1. Li Ju Pin (dél-koreai) 12 097 pont, ...28. Jászapáti 226, ...31. Sziliczei-Német 130, ...51. Somodi Maja 8

3000 m-es váltó: 1. Hollandia 18 000 pont, ...9. Magyarország 3439

Borítókép: Facebook.com/Hunskate