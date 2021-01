Hóhiány miatt Maribor helyett Kranjska Gorában rendezik majd meg a következő hét végén a női alpesi sízők két óriás-műlesikló versenyét.

A január 16-17-i vk-forduló kezdési időpontjai nem változnak, szombaton 11 és 14 órakor, vasárnap pedig 9.15 és 12.15 órakor rajtol az első, illetve a második futam.

BREAKING: due to a lack of snow, the two women’s Giant Slalom races from Maribor (SLO) will br rescheduled in Kranjska Gora (SLO).

Giant Slalom 16/01/2021 at 11.00/14.00

Giant Slalom 16/01/2021 at 9.15/12.15#fisalpine pic.twitter.com/Vq2sQE5uPR