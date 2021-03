A pályák nyitva, a sorban állás minimális, a hó minden reggel ratrakolva… Ennél többet nem is kívánhatna egy síelő vagy snowboardozó. Mindez pedig nem Ausztriában, hanem Magyarországon. Bár sokszor úgy éreztem mintha tényleg Ausztriában lennék.

Már a pálya bejáratánál lévő információs hangulata alpesi hangulatot idéz, amit tovább erősít a Mátraszentistván Sípark többi épülete. Igazi rönkvarázs, gyönyörűen megmunkált faanyaggal, de még a pályára is jutott az alpesi érzésből. Jó ízléssel megteremtett épített környezet, ami a Mátra természeti kulisszájával valóban varázslatos hangulatot ébreszt.



Megérkezés után már az első csúszásnál éreztem, hogy jó helyen vagyok.

Itt gondos kezek munkálták a környezetet, hogy tökéletes legyen a mátrai sívarázs.



Semmi oda nem illő, semmi felesleges tájidegen elem.





Itt tisztelik a természetet. Ez pedig azért fontos, mert ha síelünk (mindig így fogom írni, mert magam síelek, de természetesen mindig ide értendő a snowboardosok népes tábora is), valójában valami természetközeli élményt keresünk. Nyilván a kényelemhez kell infrastruktúra, kell sílift, de ezeken túl a természet közelségét keressük. A fák, dombok, völgyek látványát, a hatalmas fehérséget szeretnénk magunk körül érezni és ha szerencsénk van mindehhez még napsütést is kapunk.







Március első napjaiban a három napos látogatásom alkalmával pedig mindezt megkaptam.



Napfény, nyitásra tökéletes állapotba hozott pályák. Mérsékelt tömeg, sor alig. Lehetőség az intenzív síelésre, a kifáradásig csúszásra. Ez a síelés csúcsélménye.



Ráadásul ottlétem alatt még síversenyeket is volt alkalmam megtekinteni, ugyanis éppen ekkor zajlottak az Országos Bajnokság Para, Gyerek és Masters versenyei.







Egy biztos ahhoz, hogy már gyermekként ilyen magabiztosan száguldjon valaki a kapuk között, ahhoz edzés kell, edző kell. De ugyanez igaz az amatőr síelésre is. Minden kezdőt, vagy akár csak a síeléssel kacérkodót arra bíztatok, hogy már az első szezonban vegyen részt egy sítanfolyamon. Magam gyermekkorom óta síelek és tanúsíthatom, hogy ég és föld a különbség az oktató mellett megtanuló és az autodidakta módon képződő síelő között.



Az ember belső ösztönrendszere egyszerűen tiltakozik a gravitációs erők elszabadulása ellen. Keresi a biztos pontot, vagyis a leülést. Hiába a vágy a siklásra, az adrenalinra, az első bizonytalan helyzetre rosszul fog reagálni a test. Vagy túlságosan bevállalós lesz, vagyis lécek párhuzamosak és lefelé néznek és huss, vagy túlságosan óvatos, vagyis lécek lejtőre merőlegesek és hu-u-u-u-uss, lassú csúszás keresztbe a pályán.



Elárulom, mindkettőnek leülés lesz a vége.



Ezzel szemben, ha csak néhány órát veszünk, már az nagyon sokat segít, hogy ne féljünk, hogy jó helyre terheljünk és megtanuljuk a legmeredekebb pályán is működő biztonsági technikát, a hóekét. Ha képzett oktató tanít, akkor a rossz beidegződések helyett a valóban hatékony és biztonságos technikát sajátítjuk el.

Ha pedig vágyunk a gyönyörű ívekre, a carvingolásra, a sebességre. akkor érdemes folytatni a tanulást, ugyanis a síelés egy olyan sport, ahol szinte a végtelenségig lehet fejleszteni a technikát. Minden új tudás, a sebesség, az ívek új élményét fogja adni.



Mondom ezt több, mint negyven évnyi síelés után. Bármilyen (kiépített) pályán lemegyek, mindenhol biztonságban érzem magam, sőt ha kevesen vannak a pályán, szívesen megyek golyóban (teljesen előrehajolva, erős térdhajlításban, pont ahogy a lesiklók mennek), de még soha nem éreztem azt, hogy kész a technikám.



A piskóta formájú lécek (carving) megjelenésénél például edzők segítségével tanultam meg az új technikát, amit még ha nem is csinálok tökéletesen, elképesztő élményt nyújt. Ilyenkor nagy íveket húz az ember és a kanyarban konkrétan leér az ember keze a hóba, annyira bedől a síelő. Ehhez magasított kötés, carving léc és nagy üres terület kell.



Tényleg hihetetlen, de a hatalmas üres területet is megadta a Mátraszentistváni sípark. Amikor korán reggel mentem a pályára (8.30-kor nyit a sípark), gyönyörűen ratrakolt pályák és valóban kevés ember fogadott. A pályarendszer központi területe, a nagyrét tökéletesen alkalmas arra, hogy hatalmas íveket húzzon az ember. Pont jó a dőlésszög, fel lehet venni egy lendületes tempót, van hely, jöhetnek a hosszan húzott, hatalmas ívek.



A síparkról



A kétezres évek elején még elképzelhetetlennek tűnt, hogy ilyen színvonalú síterep működjön a magyar hegyekben, hiszen mindenhol, mindenkitől csak azt hallotta az ember, hogy egyre enyhébbek a telek, egyre kevesebb a hó, és különben is, „menjen mindenki külföldre síelni!"

Akadt azonban egy család, aki ezt máshogy gondolta...

2002 őszén kezdődött az ország első síparkjának kialakítása a Mátraszentistván és Mátraszentlászló között elterülő, elvadult, bokros-cserjés kaszálókon, mintegy 9 és fél hektáros területen. Bozótirtással kezdtük, aztán szépen sorra jött a hóágyúrendszer kiépítése, a felvonók felújítása illetve újak vásárlása, a ratrak beszerzése és persze még rengeteg egyéb tennivaló. A lényeg, hogy 2004 decemberében megnyitotta kapuit az ország első Síparkja!

10 VÁLTOZATOS SÍPÁLYA

KÖZEL 4 KM-ES PÁLYARENDSZEREN

Három falu - egy sízóna a Mátra szívében. A téli sport szerelmesei 10 változatos sípálya közül választhatnak. Izgalmas ívek a lendületes sízőknek, szelíd lankák a kényelmesebb síelőknek. A közel 4 km-es pályarendszeren, ratrakok és nagyteljesítményű hóágyúk dolgoznak folyamatosan a kiváló hóviszonyok és a hógarancia biztosításáért. A mátraszentistváni sípályarendszer kiváló minőségű gyepes hegyoldalon terül el. Tervezésénél kiemelt szempont volt a pályák változatossága, különféle nehézségi foka, s a gyönyörű panorámát kiegészítő hangulati elemek, mint pl. hidak, rönkházak, tavak létesítése. Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően az ország legtöbb szolgáltatást nyújtó családi síterepévé vált.

Sítörténeti pillanat hogy hazánkban megépült az első új építésű négyszemélyes ülőlift a Síparkban.

PANORÁMALIFT (2017), (2.200 fő/óra) - a legmodernebb technológiával ellátva a világ legnagyobb liftgyártójától az osztrák székhelyű Doppelmayr cégtől. Egyedi tervezés és kivitelezésnek köszönhetően a legbiztonságosabb lift hazánkban, felszerelve gyermek kiesés elleni lábtartókkal és a különböző színű ülésborításnak köszönhetően biztonságot ad a beszállóknak is.

Összességében a 8 db sílift szállító kapacitása 7.310 fő/óra!

Forrás: www.sipark.hu



A környékről



Ha több napra megyünk (ez jelenleg csak üzleti céllal történhet, ha kereskedelmi szálláshelyre is szükségünk van), akkor kihagyhatatlanok az alábbi helyek. Persze 1 napos túra esetén is érdemes legalább egyet meglátogatni. A 16.30-as zárás után még pont belefér.



Galya-kilátó

Az 1939-ben átadott kilátót körbevevő fák az évek múltával jelentősen túlnőttek az építmény kilátószintjén, ezért ezt a szintet – a tervezői szándék szerint – egy vasbeton toldással megemelték, visszaadva ezzel az eredeti panoráma élményét. A vasbeton szerkezet a kőből rakott alsó rész belső oldalán is folytatódik, és egy masszív, új beton aláalapozáshoz csatlakozik, amely ezáltal stabilizálja is a megváltozott arányú épületet.

A Kilátó korábbi 17 m-es magasságát megtoldva, új magassága 30 m lett. Tetejéről a Mecsekig, a Magas-Tátráig láthatunk el, a tájékozódást infografika segíti.

Forrás: www.galyakilato.hu



Kékestető

Elég, ha annyit mondok, hogy az ország legmagasabb pontja. Mindig hűvös, mindig különleges, mindig magával ragad. A panoráma pedig innen is lenyűgöző.

További célpont javaslatok: Mátrafüred, Parádsasvár, Sirok, Kisnána, Sástó, Mátraverebély, Parádfürdő.

Fontos megemlíteni, hogy a sípark a Covid szabályok betartásával üzemel, amelyben nagyon jó partnerek a síelők, hiszen mindenki maszkot visel. A szabályok értelmében jelenleg nem tudunk leülni az étteremben, de elvitelre lehet kérni. Kipróbáltam az alpesi síélmény elmaradhatatlan gasztro-fogását a gőzgombócot. Csak ajánlani tudom.

gombóc

A síparkról készséggel adott infókat oldalunknak Erbeszkorn Tamás sajtószóvivője, akiről itt kell megjegyezni, hogy kitűnő vendéglátó volt. Extrémbe hajló perfekcionizmusomat („még egy fotó”, „még egy videó”, „és olyat lehet, hogy…?”) a legnagyobb segítőkészséggel támogatta.



Összefoglalásképp

A Mátraszentistváni Sípark sípályái tökéletes állapotban vannak, ami tekintve, hogy már március van egészen elképesztő. Mindez köszönhető a gondos üzemeltetőnek és a kivételesen kedvező időjárásnak. (És még jön a hidegfront)

Jó minőségű hó, nagy, széles pályák.

Kitűnő infrastruktúra.

Működő étterem (csak elvitelre)

Mérsékelt tömeg, amely miatt hihetetlen mennyiséget lehet síelni egy nap alatt.

Fegyelmezett sportolók, akik betartják a Covid- szabályokat, így valóban biztonságos a síelés, snowboardozás.

Hogy mennyire volt jó élmény a Mátraszentistváni Síparkban síelni?

Ez mindent elmond:



Még idén visszamegyek!





Fotó-videó: Erdős Géza/sport365.hu