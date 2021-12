A férfi gyorskorcsolyázóknál a három egyéni olimpiai induló személyében nincs kérdés, a nőknél viszont egy hely még kiadó az utazó csapatban - mondta el Bánhidi Ákos csapatmenedszer a rövidpályás gyorskorcsolya-világkupa vasárnapi zárását követően.

A szakember az M1 aktuális csatornának hétfőn azt mondta, a férfiaknál Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Krueger John-Henry kiemelkedik a magyar csapatból, míg a nőknél Jászapáti Petra helye megkérdőjelezhetetlen. Az ugyanakkor még kérdéses, ki lesz a férfi csapat negyedik és ötödik tagja, valamint melyik versenyzőé lesz a másik női kvóta.



Utóbbival kapcsolatban kiemelte, a nőknek minden távon el kell indulniuk, és a vegyesváltóban is helyt kell állniuk, így sok összetevőtől függ, hogy kié lesz a hely.



"Alaposan ki kell elemeznünk a világkupák minden apró mozzanatát" - jelentette ki a szakember, hozzátéve, a következő hetek edzésmunkáját is figyelembe fogják venni a döntésnél.



Az öt plusz kettő megszerzett egyéni kvótával a "realitást sikerült prezentálni" Bánhidi szerint, az pedig, hogy a női staféta sorozatban három ötkarikás szereplés után ezúttal nem lesz ott az olimpián, elsősorban annak tudható be, hogy Magyarországon kisebb a merítési lehetőség, a rendszer nem termeli ki azt a mennyiségű korcsolyázót, akikkel a nagy versenytapasztalattal rendelkező, rutinos visszavonulókat helyettesíteni lehet.



"Erős és tehetséges a fiatalított csapatunk, de a nagy nyomást és a tétet elsősorban tapasztalatlanságuknak köszönhetően nem mindig tudták kezelni, és egy-két hiba az olimpiai kvótába került" - mondta Bánhidi.



A tréner a négy kvalifikációs világkupán megszerzett 12 éremmel kapcsolatban azt mondta, mindegyik nagy mentális lökést adott a versenyzőknek, az pedig sokat elmond a magyarok erejéről, hogy Liu Shaolin Sándor 500 méteren megnyerte az összetett pontversenyt.

Bánhidi kiemelte, a magyar válogatott négy világbajnoki szintű viadalon van túl, hiszen amíg az ellenfeleknél távokra specializált versenyzők vannak, addig a hazai sportolóknak minden távon menniük kell.



Az olimpiai címvédő férfi váltóról megjegyezte, a vk-sorozat harmadik helyéről kvalifikáltak Pekingre, aminek köszönhetően már tudni lehet, kikkel mérkőznek majd az elődöntőben. Erről Bánhidi azt mondta, az elődöntő erősnek ígérkezik, de megijednie nem kell a csapatnak.



A most bemutatkozó vegyesváltóban két helyszínen is éremmel zártak a magyarok, ebben az olimpián a női versenyzőknek is sokat kell tenniük a minél jobb eredményért.



Azt egyelőre a csapatmenedzser sem tudta megmondani, hogy a 2022-es Európa-bajnokság hol lesz, azok után, hogy Drezda visszamondta a rendezést, ugyanakkor a magyar csapatnak fontos lenne a kontinensviadal, amely extra versenyterhelést és finomítási lehetőséget is adna.



Bánhidi kifejtette, a válogatott szerdától egyhetes tenerifei edzőtáborban folytatja az olimpiai felkészülést, ahol a cél, hogy a korcsolyázók végre ne lássanak jeget, "lelkileg és mentálisan is kiszabaduljanak a buborékok homályából és nyomasztó légköréből".



A szakember ötkarikás esélylatolgatásokba nem bocsátkozott, ugyanis "az olimpia olyan előadás, aminek nincs főpróbája", de hangsúlyozta: mindent meg fognak tenni, hogy a csapat fizikálisan és fejben is készen álljok a legnehezebb versenyre.

A pekingi olimpiát február 4. és 20. között rendezik.

A kvóták elosztása az egyes versenyszámokban.

Borítókép: