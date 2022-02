Colby Stevenson ezüstérmet szerzett a pekingi téliolimpián a freestyle síelők big air versenyszámában. Ebben a hírben önmagában talán semmi extra nem lenne, de aki ismeri a 24 éves amerikai történetét, aligha bírta száraz szemmel végignézni ezt az éremátadót.



Stevenson 14 éves korában ismerkedett meg a sportággal és hamar kiütközött, van érzéke hozzá. A karrierje felfelé ívelt ám hat évvel ezelőtt kis híján tragédiával végződött egy ártatlannak induló autózása. Az akkor 18 éves síelő 2016. május 8-án Hood Riverban versenyzett, majd győzelme után volán mögé ült, hogy haza vezessen a utahi Park Citybe. A sötétben azonban egy pillanatra elaludt, így autója letért az útról, felborult, majd nyolcszor átfordult a tengelye körül.



A fiatal versenyző három nappal később egy kórházi ágyon ébredt, melyet szerettei öleltek körül, és fogalma sem volt arról, mi történt vele.



Stevenson koponyája a baleset következtében több, mint 30 helyen eltört, emellett az állkapcsa a nyaka és a bor dái is megsérültek. Két szeme közt egy hatalmas seb tátongott és sokáig félő volt, hogy ha az agya egy kicsit jobban megduzzad, maradandó agykárosodást szenved.

Az orvosok titánt ültettek a koponyájába és három napig mesterséges kómában tartották. Amikor felébredt, azt mondták neki, hogy szinte esélye sincs arra, hogy folytassa a sportolást. A gyógyulása elképesztően fájdalmas volt, de nem adta fel. Nyolc hónappal a balesete után világbajnoki címet szerzett, most pedig az olimpián bizonyította, nincs lehetetlen.



„A karaktered valóban meghatározható az életed legnehezebb időszakaiban” – mondta Stevenson.



„Ez határozza meg, hogy ki vagy. Ez a te életszemléleted, tudod? Annak ellenére, hogy rossz lapokat osztanak ki neked, így tudod majd ezt pozitívan szemlélni, előre haladni, és továbbra is az álmaid felé törekedni, még akkor is, ha azok annyira elérhetetlennek tűnnek. Csak maradj hű ahhoz, amit szeretsz” – mondta a verseny után.



Stevenson hozzátette történetével szeretné motiválni a fiatalokat, hiszen ő is bebizonyította, hogy akkor is el lehet érni az álmainkat, amikor azok szinte megsemmisülni látszanak.

A síelő egyébként még a számára kedvezőbb slopestyleban is rajthoz áll majd, így még az is elképzelhető, hogy a legfényesebb érmet is sikerül begyűjtenie.



Forrás: washingtonpost.com

Borítókép: olympic.org