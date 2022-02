Szívszorító és felemelő történetekből a pekingi téli olimpián sincs hiány. Max Parrot az olimpia harmadik versenynapján a hódeszkások slopestyle versenyszámában bajnoki címet szerzett, ám aranyérme jóval többet jelent, mint egy egyegyszerű győzelem.



A most 27 éves versenyző az előző olimpián ezüstérmet szerzett, ám még abban az évben szörnyű hírt kapott. A kanadait Hodgkin-limfómával diagnosztizáltak, így élete legnagyobb küzdelme kezdődött. A hódeszkás tizenkétszer kapott kemoterápiás kezelést, míg 2019 júliusában kimondhatta, meggyógyult. Parrot háta mögött rettenetesen nehéz négy év áll, így nem csoda, hogy ennek az aranynak mindennél jobban örül.



„Nagyon nehéz idők voltak, és néha úgy éreztem magam, mint egy ketrecben zárt oroszlán, mert nem tudtam azt csinálni, amit a legjobban szeretek, a snowboardozást. Ez volt az első alkalom az életemben, hogy a szekrénybe kellett tennem a deszkámat. Én csak a snowboardhoz értek, szóval nagyon nehéz volt számomra” – fejtette ki győzelme után.



A hódeszkás arról is beszélt, betegsége miatt teljesen más szemüvegen keresztül kezdte el szemlélni a világot, így olimpiai bajnoki címét is más színben látja.



"Emberként korábban természetesnek tartottam az életet, most pedig már nem" - mondta.



"Valahányszor felcsatolom a lábamra a deszkámat, sokkal jobban értékelem, mint korábban. Nagyra értékelem, hogy minden nap foglalkozhatok a szenvedélyemmel.”



"Többet mosolyogsz, minden pozitívabb. Kevesebb nyomást helyezel magadra, kevesebbet stresszelsz."



Parrot a mostani versenyzését élete legnagyobb futásának nevezte.



"Mindenkinek azt mondogattam, hogy aranyat akarok szerezni. És azt, hogy végre a harmadik olimpiámon megszerezzem, igazán csodálatos érzés" - mondta Parrot.



"Ez olyan hihetetlenül különleges, különösen a mai versenyzésemmel. Még soha nem mentem egymás után két triplát, ilyen nehézségekkel, és minden olyan tiszta volt.”



„Rendkívül büszke vagyok magamra, és az, hogy aranyat szereztem ezen a távon, nagyon sokat jelent számomra” – zárta szavait.



Forrás: cnn.com



Borítókép: twitter.com/Olympics