A rövidpályás gyorskorcsolya és a műkorcsolya fiatal tehetségeit díjazták az első téli Szentkirályi Tehetségprogram eredményhirdetésén csütörtökön. Az ifjú sportolók kiválasztásában a pekingi olimpiai aranyérmes Liu Shaoang és a váltóban négy éve ötkarikás bajnok Liu Shaolin Sándor is rész vett, ők a jövőben mentorként segítik a tehetségeket.

A csütörtöki eseményen Buzási Dániel, a Szentkirályi Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a cég 2016-ban indította el programját a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szakmai támogatásával, és idén először koncentráltak az olyan téli sportokra, mint a gyorskorcsolya, a rövidpályás gyorskorcsolya és a műkorcsolya. Hozzátette: a másik változás a korábbiakhoz képest, hogy aktív sportolókat hívtak meg a programok mentorának, és nagyon büszkék arra, hogy ezt a feladatot Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor elvállalta. Ők egyrészt példaképek, msáfelől a Szentkirályihoz hasonlóan olyan területen lettek a legjobbak, amire előtte kevesen számítottak - tette hozzá.

Fábián László, a MOB sportigazgatója kifejtette, "sok tehetségünk van, de ahhoz, hogy ők beérjenek, és magas szintre jussanak el, oda kell figyelni rájuk". Elismerését fejezte ki az ásványvíz-forgalmazónak, mert szerinte kevés cég van, amelyik ilyen mértékben felvállalja a fiatal hazai tehetségek támogatását. Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország Kft. elnöke és tulajdonosa emlékeztetett rá, hogy az már negyedik szériája a programjuknak. A korábbi kiválasztottak közül a parakajakozó Kiss Péter Pál paralimpiai bajnok lett, a párbajtőröző Muhai Eszter pedig megnyerte a magyar bajnokságot. Liu Shaong felidézte, hogy amikor testvérével elkezdték a pályafutásukat, még maguk vásárolták a felszerelésüket és foglalták le a pályákat. Liu Shaolin Sándor hozzáfűzte, Shaoanggal mindig is szerettek volna benne lenni egy ilyen tehetségprogramban, mert a fiatalok ennek segítségével ki tudnak tűnni, másrészt plusz motivációt jelent nekik.

"Ha csak fél százalékot hozzá tudunk tenni valakinek a pályafutásához, már megérte" - fogalmazott Liu Shaolin Sándor. Kiemelte, hogy nagyon lelkiismeretesen átnézték a pályázókat anyagait, sőt az edzők, szakágvezetők véleményét is kikérték.

"A nemrég zárult pekingi téli olimpia magyar sikerei bizonyítják, hogy a téli sportokat is érdemes támogatni és figyelemmel követni. Büszkék vagyunk rá, hogy a tehetségprogram téli kiadásával immár ezen a téren is aktív támogatója lehetünk az utánpótlás-nevelésnek. Bízom benne, hogy az anyagi támogatással és a Liu testvérek példamutatásával a fiatalok felismerik, hogy érdemes küzdeni az álmaikért, hiszen akár egy olimpiai érem is lehet a kitartásuk jutalma" - mondta Balogh Levente, aki a program kuratóriumának elnöke is.

Amint elhangzott, az első téli szériában a gyorskorcsolya, a rövidpályás gyorskorcsolya és a műkorcsolya fiatal tehetségeinek jelentkezését várták. A gyorskorcsolyázók közül a bizottság választása Major Dominikra esett, aki korosztályának egyik kiemelkedő versenyzője. Az ötszörös magyar bajnok a tavalyi Danubia Series-viadalon három távon is első helyen zárt, így összetett elsőként jutott ki a junior Európa-kupára. Ez sajnos elmarad, azonban a sportoló remek formában indulhat a márciusi junior világbajnokságon. A 15 esztendős rövidpályás gyorskorcsolyázó célja, hogy további egyéni csúcsokat döntsön, és példaképeihez hasonlóan a téli olimpiai játékokon szerepeljen.

A műkorcsolyázók díjazottja a 14 éves Papp Vivien, aki már hét magyar bajnoki és egy junior magyar bajnoki címmel büszkélkedhet. A tavalyi világkupa-versenyen az első tíz között végzett, majd a rangos Budapest Trophy-n első helyezett lett. Eddig több mint 55 aranyérmet szerzett külföldi versenyeken, a medálok számát idén a junior világbajnokságon szeretné tovább gyarapítani. A rövidpályás gyorskorcsolyázók közül egy ikerpár, Czibula Ilona és Czibula Krisztina kiemelkedő teljesítményének köszönhetően megosztott különdíjat nyert el. A 14 éves sportolók hazai versenyeken már többször is dobogóra állhattak, jelenleg pedig mindketten a Speciális Olimpia Téli Világjátékokra készülnek, ahol céljuk, hogy éremszerző helyen végezzenek. A lányok nemcsak a jégen remekelnek: görkorcsolyában is indulnak világversenyeken. Major Dominikkal és Papp Viviennel hamarosan a nagyközönség is gyakrabban találkozhat, fotóik tavasztól a 1,5 literes kiszerelésű Szentkirályi ásványvizek csomagolását díszítik.

Borítókép: David Ramos/Getty Images