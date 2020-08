Petter Northug-ot gyorshajtáson kapták, majd nem sokkal később kokaint találtak a lakásában. Az esetről maga a sífutó számolt be.



A 2010-es vancouveri téli olimpián 50 km-n és a csapatversenyben is aranyérmet szerző sportoló Oslóból tartott hazafelé, amikor elkapták az autópályán. A sportoló 168 km/órával haladt azon az autópályán, ahol 110 km/órás sebességkorlátozás van.



A rendőrség gyanította, hogy az olimpikon kábítószer hatása alatt áll, ezért vért vettek tőle. Miután bebizonyosodott, hogy a 13-szoros világbajnok drogot fogyasztott, átkutatták a lakását.



Az esetről maga Northug számolt be Instagramján.



„Nagy hibát követtem el. Tegnap este a rendőrség megállított gyorshajtás miatt. Túl gyorsan hajtottam és egy vérvizsgálatra is elvittek. Ezen kívül a rendőrség kis mennyiségű kokaint találtak az otthonomban. Kétségbe vagyok esve, és tartok attól, hogy mit hoz a jövő. Hihetetlenül sajnálom azokat, akiknek ismét csalódást okoztam. Tudom, hogy ennek büntetőjogi következménye lesz, de vállalom a felelősséget azért, amit tettem.”

A norvég rendőrség egy nappal később megerősítette az esetet a saját Twitterén, ugyanakkor nem árult el részleteket az üggyel kapcsolatban.

Northug életében nem ez volt az első eset. 2014-ben Trondheimben ütközött autójával, de elmenekült a helyszínről. Később elítélték alkoholos befolyásoltság alatt való vezetés miatt. Akkor 50 napot töltött börtönben, és 5 évre elvették a jogosítványát.





Forrás: insidethegames.biz

Borítókép: Trond Tandberg/Getty Images