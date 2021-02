Rendkívül szoros versenyben Lara Gut-Behrami nyerte csütörtökön a női óriás-műlesiklást az olaszországi Cortina d'Ampezzóban zajló alpesisí-világbajnokságon.

A szuperóriás-műlesiklásban aranyérmes versenyző mindössze két századdal bizonyult jobbnak a kombinációban győztes amerikai Mikaela Shiffrinnél és kilenccel a debütáló számban, a párhuzamos óriás-műlesiklásban holtversenyben első osztrák Katharina Liensbergernél. Az első futamban az esélyesek közül rontott a címvédő és az összetett világkupában élen álló szlovák Petra Vlhova és a szakági vk-t vezető olasz Marta Bassino is, így nekik esélyük sem maradt a dobogóra a második menetben. Elsőre a szám olimpiai bajnokaként Shiffrin volt a leggyorsabb, de szoros volt az élmezőny.

Másodjára annak ellenére is Liensberger érte el a legjobb időt, hogy kockázatos sízése miatt egy ízben még a felsőteste is a havon csúszott, de szépen korrigálva, a sebességét megőrizve tudott felállni, így átvette a vezetést. Azonban ez a hiba sokba került, mert valószínűleg emiatt tudta megőrizni első futamból hozott előnyét vele szemben Gut-Behrami és Shiffrin. Majdnem a verseny meglepetésversenyzőjének, az amerikai Nina O'Briennek is sikerült, azonban ő az utolsó kapuknál rontott, ezért annyira lelassult, hogy végül a másodikról a tizedik helyre esett vissza, pedig az utolsó ellenőrzőpontnál még vezetett. A három magyar induló közül a legjobbnak számító Tóth Zita kiesett az első futamban, míg Majtényi Hanna 43., Dorultán Katalin pedig 49. lett a 99 induló közül.

Eredmények:

női óriás-műlesiklás, világbajnok:

Lara Gut-Behrami (Svájc) 2:30.66 perc (1:13.30 p/1:17.36)

2. Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok) 2:30.68 (1:13.22/1:17.46)

3. Katharina Liensberger (Ausztria) 2:30.75 (1:13.48/1:17.27)

...43. Majtényi Hanna 2:57.30 (1:25.86/1:31.44)

...49. Dorultán Katalin 3:15.92 (1:35.39/1:40.53)

Tóth Zita kiesett az első futamban.

