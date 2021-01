Az összetettben éllovas norvég Halvor Egner Granerud nyerte meg a síugró világkupa-sorozat németországi Titisee-Neustadtban rendezett állomásának vasárnapi versenyét.

A 24 éves sportoló szoros csatában, mindössze 2,4 ponttal előzte meg honfitársát, Daniel-Andre Tandét. A harmadik pozícióban az osztrák Stefan Kraft végzett.



Az elmúlt hetekben remeklő, a Négysáncversenyen és a szombati versenyen is diadalmaskodó lengyel Kamil Stoch meglepetésre csak 17. lett.



Granerud az összetettben 264 ponttal vezet a német Markus Eisenbichler előtt.

Congratulations to Halvor Egner Granerud on his first win in #TitiseeNeustadt! #skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/R3azpaVKVF