Quentin Fillon Maillet diadalmaskodott a sílövők 12,5 kilométeres üldözéses versenyszámában a pekingi téli olimpia vasárnapi napján.

A villanyfényes, szélben és szakadó hóesésben rendezett viadalt Johannes Thingnes Bö 26 másodperces előnnyel kezdte meg a 20 kilométeren bajnok francia Fillon Maillet és 39-cel bátyja, Tarjei Bö előtt.



A norvég versenyző a második lövészetig növelte a különbséget, ekkor azonban kétszer is célt tévesztett, így üldözői közelebb zárkóztak. A következő lövészet még ennél is rosszabbul sikerült az ezen az olimpián eddig két aranyat és egy bronzot begyűjtő norvégnak, háromszor rontott, így négyen is megelőzték.

Az élen Fillon Maillet haladt a záró lövészet előtt, amely után tovább nőtt az előnye, a dobogó további helyeiért indult meg mögötte a vetélkedés. Tarjei Bö hosszú hajrát indítva eredt a francia nyomába, mögötte az orosz

Eduard Latipov és az olasz Lukas Hofer haladt. Az aranyat senkitől sem zavartatva az öt vk-versenyből négyet megnyerő Fillon Maillet érdemelte ki, a második helyet Tarjei Bö, a harmadikat Latipov szerezte meg.

Negyedikként Hofer ért célba, míg Johannes Thingnes Bö hét lövőhibával ötödik lett.

Eredmények:

Sílövészet, férfi üldözéses 12,5 km, olimpiai bajnok:

Quentin Fillon Maillet (Franciaország) 39:07.5 perc (0 lövőhiba)

2. Tarjei Bö (Norvégia) 28.6 másodperc hátrány (1)

3. Eduard Latipov (Orosz Olimpiai Bizottság) 35.3 (1)

