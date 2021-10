Az ötkarikás címvédő férfi váltó ezüstérmet nyert a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának első, pekingi állomásán.

Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Krueger John-Henry mellett a fináléban Nógrádi Bence kapott szerepet. A magyar négyes az ötödik, utolsó helyen utazott féltávig, majd egyetlen manőverrel a második helyre tört fel. Ezt követően sokat egyszerűsödött a futam, mert előbb a kínaiak, majd az olaszok is elestek, a dél-koreaiak pedig egy rossz váltás miatt maradtak le. A két együttesre szűkült élbolyból a hollandok nyertek, mivel Nógrádi az utolsó futásánál leszakadt riválisától, a másik három magyar pedig már nem tudta ledolgozni a hátrányt a célig.

