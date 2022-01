Alpesisíben Kékesi Márton és Tóth Zita, míg sífutásban Kónya Ádám és Pónya Sára indulhat a februári, pekingi téli olimpián.

Fürstner József, a Magyar Síszövetség elnöke kedden reggel az M4 Sporthíradóban elmondta: a remények szerint ők négyen bátor versenyzéssel fogják méltóképpen képviselni az országot és a magyar sísportot. Hozzátette: örömteli, hogy az országnak járó, számonként egy-egy kvótáért többen harcoltak jó eséllyel.



Kiemelte, hogy alpesisíben a férfiaknál volt szorosabb verseny, és nyolc viadalon kellett elindulni. Végül Kékesire esett az elnökség választása. A DVTK síelője az előző idényben sokat volt sérült, innen hozta fel magát, azaz felfelé ívelő pályán van, ráadásul rutinosnak is számít, hiszen négy éve Phjongcshangban is indult.



A 18 éves Tóth Zita feltörekvő versenyző, osztrák edzővel, saját program alapján készül olyan helyeken, ahol az olimpiai pályához hasonló körülmények vannak.

A sífutó Kónya Ádám is járt már korábban olimpián, 2018-ban.



Fürstner József kitért rá, hogy a jövőben sokkal jobban kell majd koncentrálni a sílövészetre és a síakrobatikára, ez a két sportág most nem ad magyar indulót Pekingre, míg síugrásban az első magyar nőként világkupa-pontokat szerző, 22 éves Vörös Virág sok sérülés miatti tavalyi visszavonulásával nagy veszteség érte a magyar sísportot.



A nemzetközi szövetség (FIS) ranglistája alapján a magyaroktól egy-egy férfi, illetve női alpesi síelő és sífutó szerzett indulási jogot.



Magyarország 14 kvótát szerzett a pekingi játékokra, várhatóan ez a létszám már nem nő.



Jelen állás szerint öt sportágban - alpesisíben, hódeszkában, rövidpályás gyorskorcsolyában, műkorcsolyában és sífutásban - lesz magyar szereplő a kínai fővárosban. Legutóbb Phjongcshangban hat sportágban összesen 19 magyar jutott szóhoz.



A 14-es létszámot legutóbb az 1988-as, calgaryi olimpián nem érte el a magyar küldöttség, akkor mindössze öt magyar téli olimpikon volt.

Borítókép: dvtk.eu