A Magyar Parasport Napja rendezvénysorozat keretében kedden délután letették az esküt a pekingi paralimpiára utazó Dumity Richárd alpesisíző és kísérői.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke a Magyar Sport Házában megtartott ünnepi eseményen hangsúlyozta: a monosível versenyző Dumity Richárd indulása sportdiplomáciai szempontból is jelentős, mert így a paralimpián résztvevő 60 ország lobogója között Magyarország zászlóját is felhúzzák majd. Ezen kívül részvétele tovább emeli a magyar parasport színvonalát a világban.

A paralimpiát március 4. és 13. között rendezik Pekingben.

Az ünnepélyes eskütétel után nemzetközi konferenciára került sor a Parasport fejlesztésének lehetőségei címmel, és most vehette át az Év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzőjének járó díjat Szabó Álmos, aki többek között a tokiói paralimpián aranyérmes két paraúszó, Illés Fanni és Pap Bianka edzője. Az elismerést Szabó László és Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke nyújtotta át.

Borítókép: MTI