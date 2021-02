Az Intersport Síaréna Eplény az igazi felüdülés, a menedék, az akció lehetősége mindenkinek, aki nem szeretne lemondani a mozgás öröméről a mostani „beszűkült” életünkben. Itt reggel kilenctől este hétig izomlázig lehet sportolni.

Eplény elhelyezkedése ideális, hiszen Budapestről kevesebb mint 2 óra alatt a sípálya tövében lehetünk, de a teljes Nyugat-magyarországi régióból nagyjából hasonló időtartam alatt ott lehetünk a síparadicsomban. Nem túlzás, valóban síparadicsom, hiszen különleges mikroklímája miatt ezen a területen sokáig van hideg. Sokszor a természetes hó is tovább marad meg, de ha nem esik, akkor lépnek működésbe a hóágyúk, amik jó minőségű hóval látják el az egész síarénát.

A síterep lokációja miatt sokan útnak indulnak akár egy egynapos síelésre vagy snowboardozásra, de a legnépszerűbb a 3 napos bérlet. Sőt olyanok is vannak, akik munka után indulnak egy csúszásra hiszen este 7-ig vannak nyitva a pályák, így a villanyfényes síelés különleges élményét is átélhetik.





Aki 5 óra körül felmegy a hegytetőre tiszta időben Pazar naplementét láthat.

Én magam az aA7-es pálya kétüléses felvonójából élvezhettem a páratlan látványt.





A pályarendszer



„Az Intersport Síaréna változatos, 7984 méter hosszú pályarendszerén 16 különböző útvonalon lehet hódolni a téli sportoknak. Eplényben található Magyarország leghosszabb egyben, megállás nélkül síelhető útvonala, amely 1927 méter hosszú és teljesen kezdőbarát kék jelzésű szakaszokból tevődik össze. Teljesen kezdőktől a profikig mindenki jól érzi magát a különböző pályák kavalkádjában, legyen az snowboardos vagy síelő.”





Bérlés vagy vásárlás?



Gyakori dilemma, hogy „Vegyünk vagy béreljünk?”. Nos egy teljes sífelszerelés, (ruházat nélkül) vagyis a sícipő, síléc-kötés, síbot, bukósisak újonnan nagyjából 120.000 forintos ártól indul (a határ pedig a csillagos ég). Ugyanez a szett használtan beszerezhető akár 50.000 forintból. A snowboard esetében hasonló árakkal kell számolnunk.

Ha bérlünk, akkor például Eplényben mindez 3 nappal számolva 16.100 forintba kerül kedvezményesen, vagyis hétfő és csütörtök közötti időszakban. Mindezért még a szakszerű méretre beállítást és tanácsadást is megkapjuk.

A többi napokra (Pé-Szo-Vas) 17.800 forintért tudjuk ugyanezeket 3 napra kibérelni.

Látható tehát, hogy Eplény esetében (ami nagyon hasonló az országos kölcsönzői árakhoz) akár nyolc alkalommal bérelhetünk 3 napra egy új sífelszerelés árából. Vagy, hogy életszerűbben számoljunk, hiszen jellemzően 5-8 napot csúszik egy átlagos síelő/snowboardos egy szezonban fogalmazhatunk így is:



Egy új sífelszerelés árából (cipő-kötés-léc-bot, bukó) 3-5 éven keresztül bérelhetünk sportszert a téli örömökhöz. Vagyis, vagy van egy saját cuccunk, amit minimum 10 év múlva lecserélünk, vagy ugyanebből a pénzből akár 5 szezont is csúszunk, nem kell cipelni, ápolni a felszerelésünket és akár mindig top léceken csúszhatunk.





Aki pakolt már sícuccot lakásból autóba, autóból-pályára, pályáról-szállásra, majd a végén mindezt haza, tudja, hogy ebben az esetben a cipeléssel szemben mekkora kényelem, a pálya alján lévő kölcsönző. Persze akik top felszerelésre vágynak, például speciális, kemencében melegített és lábra formázott cipőre, azoknak kifejezetten a vásárlás az előnyösebb opció. Igazából egy fontos szabály van.



Klisének hangzik, de igaz és fontos:

Sífelszerelés vásárlása előtt mindig szakemberrel konzultáljunk.





Egy rosszul megválasztott sícipő konkrétan tönkre teheti a téli utazásunkat. Kezdőknek, főleg olyanoknak, akik még nem döntötték el, hogy sí vagy snowboard kifejezetten a bérlést ajánlom.

3-5 év bérlés vagy egyszeri nagyobb beruházás (ugyanakkora összegre vetítve) és 10 évre van felszerelésünk. Mindkettőnek van előnye a másikhoz képest, de a fenti szempontok bemutatása remélem segített a döntésben.

Ha pedig megvan a felszerelés, irány a hegy! Mivel most korlátozottak az utazási lehetőségek, maradnak a hazai pályák, amik közül kiemelkedik az Eplényi Intersport Síaréna. Mind pályák, mind felvonók számában, mind infrastruktúrában nagyon jó színvonalat jelent Eplény. Ottlétem alatt sok pályát, sok felvonót kipróbáltam és valóban úgy éreztem magam mintha Ausztriában lennék. Persze a 2000-es csúcsok hiányoznak a látképből, de amit ebből a régióból ki lehetett hozni, azt évek fejlesztésével tényleg kihozták az üzemeltetők.







Gasztrokalandok avagy a síelés, sokkal több, mint lecsúszni és felvonózni



Nem beszéltem még a síeléshez szervesen tartozó kiegészítő élményről a hegyi gasztronómiáról. Nem lehet ugyanis napi 8 órát síelni. Napozással, fotózással, és természetesen gasztrokalandokkal érdemes megszakítani a napot. Különösen Eplényben, ahol nyitástól-zárásig 12 óra az üzemidő, hiszen napnyugtakor felkapcsolják a műfényt. A kisebb pihenőkre a büfék, hütték kínálnak forró italokat, de a főétkezésekre is számos lehetőség van, a völgyben, a hegyen sőt a hegytetőn is. Gyakorlatilag minden sílift közelében ehetünk-ihatunk. Ráadásul a „gasztroforradalom” a sípályákra is betört, kifejezetten minőségi ételeket kapunk elérhető árakon. Magam a völgyben található bisztró fehérkolbászát, töltött káposztáját és marhahúslevesét próbáltam ki.



Egészen meglepő élmény volt, ugyanis mindegyik annyira különleges volt, hogy szinte nem is vártam ilyen jó ételeket egy sípálya közelében.



Mint kiderült, nem volt sem szubjektív sem véletlen a minőségi élmény érzete. A vendéglátós családja ugyanis már 150(!) éve foglalkozik a húsokkal.

Mennyi idő alatt lehet megtanulni a síelés alapjait?



Ha valaki teljesen kezdő, ne ijedjen el a síeléstől. Eplény nagyon sok helyszínen, számos oktatóval várja a kicsiket és nagyokat, hogy félelem helyett a biztonságérzet és a pozitív élmény domináljon. Persze el lehet kezdeni autodidakta módszerekkel is, de nem ajánlom, mert például a helytelen súlypontelhelyezés nemcsak több esést fog eredményezni, de a rosszul berögződött mozdulatokat nagyon nehéz lesz később a jó mozgásra lecserélni. Egy néhány alkalomból álló alapképzés megkerülhetetlen, ráadásul sokkal hamarabb fogja élvezni a hegyet, a pályákat, a sebesség élményét a kezdő síelő.

Az A7-es pálya aljában olyan oktatóval találkoztam, akit már jól ismertem a Balatonról, hiszen főállásban vitorlás edző. Korát meghazudtolóan, elképesztő jó formában Sigmond András vagy, ahogy sokan ismerik Giba. Hogy hány éves? Kiderül a mini interjúból.

Három napot töltöttem az Eplényi Intersport Síarénában és fantasztikus hóval, csodálatos idővel, nagyon jól működő pálya-, és felvonórendszerrel tapasztaltam. Mindezt pedig mindössze 2 órás távolságra Budapesttől. Még lehet és amíg lehet, érdemes leugrani, akár csak egy napra is Magyarország egyik legjobb sícentrumába, hogy igazi telet és téli sportélményt kapjunk.

Köszönjük a cikk elkészítéséhez nyújtott segítséget az Intersport Síaréna Eplény-nek!





Fotók és videók: Erdős Géza/Sport365