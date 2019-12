A rossz időjárási körülmények miatt törölték a síugrók világkupa-sorozatának vasárnapi versenyét a finnországi Rukában.

A szervezők sokáig kivártak a döntés meghozatalával, de végül az erős szél miatt kénytelenek voltak törölni a viadalt. Hozzátették: a szél egyrészt veszélyt jelentett volna a versenyzők biztonságára, másrészt pedig irreálissá tette volna a küzdelmet.

Unfortunately it was a windy day in #Ruka!#skijumping #FISskijumping #rukanordic pic.twitter.com/PZqBy64PC7