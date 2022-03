Az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor rendkívül motivált a négy év múlva esedékes téli olimpia kapcsán. Miután Pekingben megfosztották egyéni aranyérmétől, Milánóban szeretné megmutatni, mire képes. Úgy véli, ehhez nagyon tudatosan kell összerakniuk edzőikkel a következő négy évet. Erről, továbbá a magyar, illetve a kínai szurkolókhoz való viszonyáról is beszélt a Sport TV Mai helyzet című műsorában.

„Mindenkit ugyanannyira szeretünk, a magyar és a kínai szurkolókat egyaránt. Mostanra elkezdtem azt érezni a magyar szurkolókon is, mint a kínai szurkolókon, de egyébként Kínában jobban rajonganak, sokkal inkább szeretnének közös képeket csinálni, megölelnének minket, egy kis ajándékot adni. Most, amikor hazajöttünk Pekingből, már ezt tapasztaltam, nagyon sok kis ajándékot kaptunk, kaptam egy karkötőt és egy nyakláncot is, úgyhogy nagyon aranyosak voltak. Kaptunk sok levelet és rajzot is."

"Pjongcsang és Peking után is el akarták lopni az útlevelünket, hogy maradjunk kinn Kínában, és hogy házasodjunk oda. Nagyon szeretnek még kinn minket” – mesélte a Sport TV Mai helyzet című műsorában Liu Shaolin Sándor, milyen nagy szeretet veszi őt és testvérét, Liu Shaoangot.

„Óriási szerencse, hogy ugyanúgy beszélem a kínai, mint a magyar nyelvet. Ezért nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy erőltették mindkét nyelvet, és szerintem ezért tudom otthonosan érezni magam ott is, ismerem mindkét kultúrát. Azt nem tudom elképzelni, hogy nagyon sokáig éljek Kínában, de azt igen, hogy egy-két évig éljek.”





Rendkívül motiváltnak érzi magát a következő téli olimpiával kapcsolatban. Szeretné Milánóban is megmutatni, mire képes, és úgy véli, ehhez nagyon okosan kell összerakni a következő négy évet.



„Úgy gondolom, több pihenőt kellene kapnom, ezt az edzőknek üzenem – kezdte mosolyogva, majd komolyan folytatta: A tervet nem beszéltük át az edzőinkkel, az elmúlt pár évben már átbeszéltük ezt, és nem az volt, hogy megírták az edzéstervet, és halálig és sírásig toltuk. Most már tudatosabban csináljuk, sokkal több visszajelzést adunk a számukra, így állítjuk össze az edzéstervet. Mi is felnőttünk a feladathoz. Nyilván nem tudnánk megírni saját magunknak egy edzéstervet, de megtanultuk a saját testünket, hogy hogyan érezzük magunkat, és hogy fáradtság és fáradtság között van különbség.”

