Összetettben a férfiaknál az orosz Szemjon Jelisztratov, a nőknél a holland Suzanne Schulting diadalmaskodott a lengyelországi Gdanskban zajló rövidpályás-gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

Legjobb magyarként az amerikai születésű Krueger John-Henry negyedik lett, mivel a 3000 méteres szuperdöntőben harmadikként ért célba. A 2016 és 2017 után harmadszor győztes Jelisztratov sikerét nem fenyegette veszély, mivel 1000 és 1500 méteren is aranyérmes lett.



Mögötte a dobogóért folyt a harc, négyen maradtak elöl az élmezőnyben, közülük az olasz Pietro Sighel győzött, aki így másodiknak jött fel a pontversenyben, míg a mögötte célba érő holland Itzhak de Laat zárt harmadikként.

A szuperdöntőben egy részhajrát megnyerő Liu Shaoang címvédőként hetedik lett, míg a 2019-ben bajnok Liu Shaolin Sándor tizedik.





A nőknél a szuperfináléban két hollandot is megbüntettek, köztük a futamgyőztes Selma Poutsmát és Schultingot, de utóbbi negyedik címvédése így sem forgott veszélyben, mivel mindhárom egyéni távot megnyerte.

Poutsma viszont a kizárással lecsúszott összetettben a dobogóról. A szuperdöntőben győztes orosz Szofija Proszvirnova bronzérmesként zárt, míg a mögötte második német Anna Seidel megőrizte ezüstérmet jelentő pozícióját. A magyarok közül Sziliczei-Német Rebeka 14., Kónya Zsófia pedig 15. lett.



Az olimpiai bajnok férfi váltó egy esés miatt negyedik lett.

Az 5000 méteres fináléban először állt össze a legerősebb magyar négyes: Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry és Burján Csaba, mert az előző idényben az amerikai születésű versenyző sérüléssel bajlódott, majd Burján egyéves eltiltását töltötte.



A futam eleinte nyugodt körülmények között zajlott, a magyarok a harmadik helyen "utaztak" a hollandok és az olaszok mögött. Elsőként Burján szánta el magát akcióra, fel is jött másodiknak az olaszok mögé, de Liu Shaolint húsz körrel a vége előtt visszaelőzte a holland rivális. Liu Shaoang azonban öt körrel később ismét előretört, ezúttal az olasz vetélytársat maga mögé utasítva. A hajrához közeledve azonban Burján kicsúszott, így esély sem maradt a dobogós helyezés megszerzésére. A győzelem végül Hollandiáé lett az olasz és az orosz kvartett előtt.









A nők 3000 méteres fináléjában a toronymagas favorit hollandoknál éppen a legjobb versenyző, a minden egyéni számban aranyérmes Suzanne Schulting csúszott ki, így nem tudta megismételni tavalyi sikerét, amikor mind az öt számban aranyérmet nyert. Az elsőként célba érő orosz kvartettet szabálytalanság miatt kizárták, így a franciák ölébe hullott az aranyérem. Mögötte az esés ellenére Hollandia lett a második és Olaszország a harmadik.

A magyar csapat a várakozásoktól elmaradva egy ezüstéremmel zárta a kontinensviadalt.



Eredmények:



férfi összetett, Európa-bajnok:

Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 71 pont

2. Pietro Sighel (Olaszország) 55

3. Itzhak de Laat (Hollandia) 55

4. Krueger John-Henry 42

...7. Liu Shaoang 16

...10. Liu Shaolin Sándor 5



női összetett, Európa-bajnok:

Suzanne Schulting (Hollandia) 102 pont

2. Anna Seidel (Németország) 55

3. Szofija Proszvirnova (Oroszország) 53

...14. Sziliczei-Német Rebeka 1

15. Kónya Zsófia

férfi váltó, Európa-bajnok:

Hollandia 6:56.420 perc

2. Olaszország 6:56.544

3. Oroszország 6:56.653

4. Magyarország



női váltó, Európa-bajnok:

Franciaország 4:17.135 perc

2. Hollandia 4:23.161

3. Olaszország 4:28.234

...8. Magyarország



Borítókép: Adam Nurkiewicz - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

