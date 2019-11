Egyéniben nem sikerült érmet szerezni szombaton a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának második, montreali állomásán, de az olimpiai és Európa-bajnok férfi váltó döntőbe jutott.

Egyéniben a stafétával ötkarikás aranyérmes Burján Csaba szerepelt a legjobban azzal, hogy 1500 méteren döntőbe jutott, ahol ugyan szabálytalanság miatt kizárták, de így is hatodikként zárt. Ebben a számban a negyeddöntőben búcsúzott Varnyú Alex 35., az amerikai születésű Krueger Cole 45. lett, míg a nőknél Bácskai Sára Luca 24., Sziliczei-Német Rebeka pedig 26. helyen végzett. A győzelmet a dél-koreai Park Dzsi Von, illetve honfitársa, Kim Dzsi Ju szerezte meg.



A szintén olimpiai bajnok Liu fivérek ezúttal 1000 méteren versenyeztek, mindketten a kisdöntőig jutottak, ahol Liu Shaoang éppen bátyját, Liu Shaolin Sándort megelőzve futamgyőztesként zárt, így előbbi hatodik, utóbbi hetedik lett, míg a selejtezőben kiesett 17 éves Talabos Attila 43. helyen végzett.





Egyéniben ezúttal nem szereztek érmet a Liu-testvérek, de a csapatot a döntőbe repítették.



Fotó: Cees van Hoogdalem/Soccrates/Getty Images



A nőknél ezen a távon Jászapáti Petra szintén B döntőben korcsolyázhatott, második helyével pedig összesítésben a hetedik helyet szerezte meg. A reményfutamokból negyeddöntőig jutott ausztrál születésű Lockett Deanna 14., a selejtezőben búcsúzott Kónya Zsófia 33. lett. A férfiaknál a múlt heti, Salt Lake Cityben rendezett állomáson is első dél-koreai Hvang Tae Hon, míg a nőknél az előző héten mindkét egyéni versenyében győztes kanadai Kim Boutin nyert.



A magyar váltók közül csak a férfi jutott túl a pénteki negyeddöntőkön, de a vk-címvédő és világcsúcstartó négyes az elődöntő jelentette akadályt is sikerrel vette, azaz vasárnap a fináléban is érdekelt lesz.

A Liu Shaoang, Liu Shaolin, Burján, Krueger összeállítású kvartett futamgyőztesként lépett tovább. A zárónapi éremcsatában a dél-koreai, orosz és kínai négyessel kell megküzdenie.



A vegyesváltók versenyében kínai siker született, a magyarok pénteki búcsújukkal 12. helyen zártak.

Vasárnap 500 és 1000 méteres versenyt rendeznek, valamint a női férfi és női váltó döntőire kerül sor.

Borítókép: International Skating Union via Getty Images