Péntekhez hasonlóan szombaton is Dominik Paris nyerte az alpesi sízők világkupa-sorozatának férfi lesikló versenyét Bormióban.

A 30 éves hazai versenyző sorozatban negyedik sikerét aratta az olasz helyszínen a leggyorsabb alpesi számban, összességében pedig ötödször győzött, emellett ezen a lejtőn van még egy hatodik diadala is, amelyet tavaly szuper-óriásműlesiklásban szerzett.

