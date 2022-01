Az alpesi sízők világkupa-sorozatának 55 éves történetében először született brit győzelem: Dave Ryding szombaton férfi műlesiklásban diadalmaskodott.

A 35 éves versenyző, aki célba érése után megcsókolta a havat, azzal is történelmet írt, hogy szlalomban ő lett minden idők legidősebb futamgyőztese.

