Bulgáriában pótolják a franciaországi Val d'Isere-ben a karácsony előtti hétvégén elmaradt női lesiklást.

A nagy mennyiségű hó és az erős szél miatt előbb december 21-ről másnapra halasztották az alpesi sí világkupa-sorozatba tartozó viadalt, majd 22-én kiderült, hogy akkor, azon a helyszínen nem lehet lebonyolítani. A pótlás február 24-én lesz Banszkóban, ahol szuperóriás-műlesikló futamot is rendeznek.

Val d'Isere-ben elmaradt a kombinációs verseny is, amit azonban - a nemzetközi szövetség döntése alapján - nem is pótolnak.

Borítókép: Millo Moravski/Agence Zoom/Getty Images