Bánhidi Ákos csapatmenedzser szerint még sok a nyitott kérdés az olimpiai címvédő magyar rövidpályás gyorskorcsolya-váltó összeállításával kapcsolatban.

A pekingi ötkarikás játékok szerdához képest száz nap múlva rajtol, s a szakember kedden az M1 aktuális csatornának nyilatkozva azt mondta, jelenleg még bőven abban a helyzetben vannak, hogy - amennyiben kijut a váltó az olimpiára - nem dőlt el, kik futnak majd az elődöntőben és a döntőben.



"Két kollégámmal közösen döntünk, de ez nagyon sok tényezős feladat. Sok dolgot kell figyelembe venni, azoknak a korcsolyázóknak sem szállt el az esélye, akik nem kerültek be a válogatón az első két világkupa-fordulóra" - mondta Bánhidi, külön kiemelve az olimpiai bajnok Burján Csabát, valamint a phjongcshangi tartalék Oláh Bencét.



Megjegyezte: a válogatásnál nemcsak az a fontos, hogy egy versenyző képes legyen nagyon komoly sebességre, s ezáltal a váltó ne essen ki a ritmusból, hanem sokat számít például, hogy ki mennyire áll biztosan a lábán az esetleg romló jégfelületen, vagy hogyan képes megtartani a sebességi fokozatokat, illetve egy esetleges előzést és váltást miként tud megoldani.



"Mindegyik versenyzőnek van esélye, akár itt van, akár nincs. Burján Csabinak ráadásul nagyon magas tapasztalati tényező is van a tarsolyában. Ezeket mind kalkulálnunk kell, hogy az adott pillanatban a lehető legjobban tudjunk formát élesíteni" - mondta Bánhidi.



Az első, pekingi vk-fordulón ezüstérmes magyar váltót az olimpiának is otthont adó csarnokban rendezett viadal döntőjében Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry és Nógrádi Bence alkotta, utóbbi helyett az elődöntőben Tiborcz Dániel, az előfutamban pedig Jászapáti Péter futott.



A körülményekről Bánhidi Ákos azt mondta, a jég minősége nagyon jó volt, ha az olimpián is ilyen lesz, annak örülni fognak, mivel ez kedvez a technikás magyar versenyzőknek.



"Olimpiai hangulatot egyáltalán nem éreztünk, inkább Covid-hangulat volt Kínában és van most Japánban is. Buborékrendszerben zajlanak a versenyek, így a szállodán és a jégpályán kívül szinte nem is látunk semmit, de az üres stadionban semmi tűz vagy előkészület nem volt" - mondta már a nagojai vk-forduló helyszínéről a csapatmenedzser.



Bánhidi kiemelte, egy-két kisebb negatív meglepetést leszámítva a magyar csapat Pekingben hozta azokat az eredményeket, amiket elvárt, a három szerzett érem nagyon jó eredmény. Egyedül a remeknek számító, 4:05 perces időt futott női váltónak lehetett volna egy kicsit több szerencséje a sorsolásnál, mert ezzel a teljesítménnyel ki lehet jutni az olimpiára, ha nem a kínaihoz és az olaszhoz hasonló erősségű csapatokkal kerülnek szembe.



A jövő évi, pekingi ötkarikás játékokra nyolc-nyolc férfi és női váltó jut ki. Az egyéni számokat illetően 500 és 1000 méteren 32, 1500 méteren pedig 36 fős lesz a mezőny, amely úgy alakul ki, hogy minden versenyző három legjobb eredménye számít a kvalifikációs pontversenybe. Újdonság lesz, hogy az eddig csak vk-viadalokon szereplő, a magyaroknak két vk-aranyérmet hozó vegyesváltó bemutatkozik az olimpia műsorán. Az indulási jog kivívásához nem elég a legjobb 12 között zárni a számban, az is kell, hogy az adott ország mindkét nemnél legalább két egyéni kvótát szerezzen.



A világkupa folytatásában csütörtöktől vasárnapig Nagoja lesz a házigazda, a harmadik állomásnak Debrecen ad otthont november 18. és 21. között, majd a hollandiai Dordrechtben zárul az olimpiai kvalifikációs vk-sorozat november 25. és 28. között.

Borítókép: MOB/Szalmás Péter