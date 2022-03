Márciusról áprilisra halasztotta a rövidpályás gyorskorcsolyázók montreali világbajnokságát a nemzetközi (ISU) és a kanadai szövetség.

A két szervezet a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt döntött úgy, hogy a március 18-20-i időpont helyett április 8-10. között rendezi meg a vb-t Montrealban.

"Mi is most kaptuk meg az értesítést. A módosítás több kérdést is felvet, például nem biztos, hogy minden érdekelt országnak lesz addig otthon jeges lehetősége edzeni. Mi öt férfi és két női versenyzővel tervezzük az indulást" - mondta az MTI-nek Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere.

Borítókép: hunskate.hu