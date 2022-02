A pekingi olimpia biztonságos és kitűnő lesz, miközben új korszakot nyit globálisan a téli sportok számára - jelentette ki Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke csütörtökön, egy nappal a hivatalos megnyitó előtt.

"A szervezőbizottság kiváló munkájának köszönhetően minden a helyére került a biztonságos és kiváló téli olimpia megrendezéséért" - fogalmazott Bach a NOB ülésén. Hozzátette: a mostani játékokkal új korszak kezdődik a téli sportok számára.



Hszi Csin-ping kínai elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a világ most Kínára figyel, és az ország készen áll a rendezésre.



"A legjobb módon mindent megteszünk, hogy modern, biztonságos és nagyszerű olimpiát adjunk a világnak" - fogalmazott.



Peking az első város, amely nyári (2008) és téli olimpiának (2022) ad otthont.



"A 2008-as "Egy világ-egy álom" szlogentől a 2022-es "Együtt a közös jövőért" szlogenig Kína aktívan és következetesen vesz részt az ötkarikás mozgalomban, és kitart az olimpiai szellem mellett" - mondta Hszi.



A kínai szervezőknek a koronavírus-járvány miatt speciális feladatokat is el kell végezniük, nem elegendő a közbiztonságra figyelni, hanem egészségügyi szempontokat is figyelembe kell venniük. Különleges és szigorú, úgynevezett zárt buborékrendszert alakítottak ki hetekkel a játékok előtt, amely egészen a paralimpia végig, március közepéig fennáll.



Ehhez nemcsak a napi PCR-tesztelések tartoznak hozzá, hanem az is, hogy aki bekerül a buborékrendszerbe - mert előtte több napon át negatív Covid-teszteket produkált -, csak állandó felügyelet alatt mozoghat, és nem érintkezhet buborékon kívüliekkel.



A játékokon nem lehetnek nézők sem, csak meghívott vendégek.

Borítókép: NOB/Greg Martin