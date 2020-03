A sífutásban olimpiai aranyérmes Stina Nilsson a jövőben biatlonosként versenyez.

A sífutás mellett a lövészetet is magában foglaló új területen már idén kipróbálja magát a svédek versenyzője, akinek a régóta tervezett váltáshoz a végső lökést az adta meg, hogy a legutóbbi világkupa-szezonban gyengén szerepelt, és tavaly decemberben hónapokra kidőlt sérülés miatt.



A kényszerpihenőt részben arra használta fel, hogy lőgyakorlatokat végezzen, s a biztató próbák után idén már sílövészetben indul - mesélte a svéd Expressen című lapnak.



Sífutóként a 26 éves Nilsson 2018-ban egyéni sprintben nyert olimpiai aranyat, amellett két-két ezüstje és bronza is van az ötkarikás játékokról.



Világbajnokságon kétszer győzött, s öt vb-ezüstérem is gazdagítja gyűjteményét.



Borítókép: Linnea Rheborg/Getty Images