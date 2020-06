A magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott tagjai annak ellenére rendkívül motiváltan kezdték meg a jeges edzéseket, hogy egyelőre a koronavírus-járvány miatt azt sem tudják, mikor versenyeznek először.

"Ez a karanténidőszak mindenki számára megfelelő alkalom volt, hogy gondolkodjon. Bennem például megerősödött az az elhatározás, hogy újra olimpiai bajnok akarok lenni és ezért nagyon keményen dolgozni fogok. Egyéniben nyerni, csapatban címet védeni szeretnék" - mondta az MTI-nek határozottan Liu Shaolin Sándor, aki bevallása szerint éppen emiatt egyáltalán nem szenved motivációs problémától, hiába nem tudja, hogy mire és mikorra készül.



Hasonlóképpen nyilatkozott öccse, Liu Shaoang, aki szintén azt emelte ki, hogy elsősorban a 2022-es, pekingi téli olimpiára készül, így azt is el tudná fogadni, ha idén nem rendeznének versenyt. Hozzátette, a hosszabb pihenő számára annyiból nem jött rosszul, hogy a hátsérülése többet gyógyult, ugyanakkor az idei vb elmaradását nagyon sajnálta, mert az egész olimpiai ciklusra megfogalmazott céljai közül a vb-aranyérem még nem teljesült, s erre így egy lehetősége maradt 2021-ben a pekingi játékokig.



"Mondjuk az sem baj, ha később jön össze" - jegyezte meg mosolyogva a fiatalabbik Liu fivér.



A Liu testvérek (Fotó: Lehotzky István)



A magyar csapatban a legjobb női versenyzőnek számító Jászapáti Petra szintén vidáman kezdte újra az edzéseket, mert mint mondta, a négy helyett hathetesre nyúlt pihenő neki nagyon jót tett a mentális felfrissülés szempontjából. Az új idényre azt fogalmazta meg célként, hogy szeretne olyan bátran versenyezni, mint az előző szezon második felében.



Bánhidi Ákos csapatvezető elárulta, a csapat minden tagja megfelelő fizikális állapotban tért vissza, és úgy látja, a rendkívüli helyzet ellenére senki nem küzd motivációs problémával.



"Egy élsportolónak sokkal nagyobb a reménybe vetett hite, mint az átlagembereknek. Ők minden nap azért edzenek, hogy jobbak és jobbak legyenek, vagy olimpiát nyerjenek. Ez sokkal magasztosabb cél, amiért dolgoznak" - adott magyarázatot a szakember arra, miért nem zavarja a korcsolyázókat, hogy egyelőre a nemzetközi szövetség nem hirdette ki a következő idény világkupaversenyeit.



Bánhidi arról is beszámolt, hogy a csapat honosított tagjai közül az amerikai születésű Krueger Cole nem utazott haza, míg öccse, John-Henry éppen csütörtökön tért vissza, ő majd három negatív koronavírusteszt után csatlakozhat társaihoz. Az ausztráliai Lockett Deanna várhatóan csak júliusban érkezik Magyarországra.



A jeges tréningek jéglabdával (bandy) kezdődtek, amely Bánhidi szerint nemcsak fárasztó, hanem csapaterősítő játék is egyben, de jövő héten már igazi short track edzések is lesznek.

Borítókép: Facebook/Shaolin Liu