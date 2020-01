Henrik Kristoffersen negyedik schladmingi győzelmével 100 pont fölé növelte előnyét az összetett világkupában. A norvég mögött legnagyobb összetettbeli riválisa, Alexis Pinturault végzett a második helyen, míg a januárban három versenyt nyerő Daniel Yule a harmadikon.



Sokáig a verseny egyik emlékezetes pillanata marad a Vinatzer óráját idő előtt megállító, pályára befutó fürdőruhás nő.

Kobe Bryantre emlékező transzparenssel átfutott a célvonalon, épp mielőtt az olasz is odaért volna, ezzel korábban megállítva az időmérőt.



Így elsőre az fél másodperces előnyt jelzett, amit hatalmas üdvrivalgással ünnepelt Vinatzer. Idejét természetesen gyorsan korrigálták saját valós eredményére.



A vezető ülésben ülő Noël hatalmas nevetés közben próbálta jelezni az olasznak, nézzen ismét a kijelzőre. Ezután már ketten poénkodtak a nem mindennapi szituáción.



A Bluewin svájci oldal információi szerint egyébként a fürdőruhás hölgy nem első alkalommal vonta magára a figyelmet. Az oldal alapján arról a Kinsey Wolanskieól lehet szó, aki a tavalyi Bajnokok Ligája döntőn is fürdőruhában szaladt be a pályára.

Borítókép forrása: Vorarlberger Onlinve/vol.at

Forrás: síparadicsom.blog