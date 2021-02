A férfiaknál a francia Alexis Pinturault, a nőknél a szlovák Petra Vlhova esélyes leginkább egynél több aranyérem megszerzésére a hétfőn kezdődő és február 21-ig tartó, Cortina d'Ampezzó-i alpesisí-világbajnokságon.

A viadal legnagyobb sztárjának ugyanakkor annak ellenére is az amerikai Mikaela Shiffrin számít, hogy édesapja tavaly év eleji halála, valamint őszi hátsérülése óta keresi csúcsformáját.



A 25 éves, ötszörös világbajnok versenyző a cortinai viadalon négy számban indul majd: már az első napon, hétfőn bemutatkozik kombinációban, ezt követően szuperóriás-műlesiklásban, óriás-műlesiklásban és műlesiklásban szerepel.



"A gyors számban edzési céllal állok rajthoz, nem gondolom, hogy címet fogok védeni" - mondta a seregszemle előtt a 68-szoros vk-futamgyőztes, kétszeres olimpiai aranyérmes Shiffrin, aki ebben az idényben csak a technikai számokban versenyzett és mindössze két világkupa-viadalon győzött.



A nőknél a legérdekesebb küzdelemre éppen abban a számban van kilátás, amelyet Shiffrin egymás után négyszer nyert meg: szlalomban legutóbb 2011-ben nem az amerikai diadalmaskodott, a mostani vk-sorozatban ugyanakkor az összetett pontversenyben vezető Vlhova nyerte a legtöbb versenyt, de a svájci Michelle Gisin is állt a dobogó legmagasabb fokán.



A többi szám közül óriás-műlesiklásban - Vlhova mellett - a mostani szezonban hatból négyszer győztes olasz Marta Bassino a favorit, szuper-G-ben a svájci Lara Gut-Behrami tűnik verhetetlennek, lesiklásban azonban az olimpiai bajnok Sofia Goggia kiválásával bárki megszerezheti az aranyérmet: a hazai kedvenc múlt vasárnap edzésen bukott, így hiába nyert meg a legutóbbi öt versenyből négyet - az ötödiken pedig második lett -, nem állhat rajthoz a világbajnokságon.



A férfiaknál az összetett világkupa-sorozat fő esélyese, a francia Alexis Pinturault több számban is favoritként áll rajthoz: az óriás-műlesikló vk-ban vezet, kombinációban pedig címvédőként szerepelhet.

Szlalomban az osztrák Marco Schwarz dolgát honfitársa, Manuel Feller, a francia Clement Noel, a svájci Ramon Zenhäusern, valamint a múlt hétvégén hosszú idő után versenyt nyerő norvég Henrik Kristoffersen is megnehezítheti, míg gyors számokban osztrák-svájci csatára van kilátás.



Szuperóriás-műlesiklásban Vincent Kriechmayr és Mauro Caviezel, míg lesiklásban Matthias Mayer és Beat Feuz párharca mellett a hazai szurkolók Dominik Paris sikerében reménykedhetnek.



Érdekesség, hogy kombinációban a koronavírus-járvány miatt ebben az idényben nem rendeztek vk-futamot, ugyanis a nemzetközi szövetség nem szerette volna "összeereszteni" a gyors és lassú számok sízőit.



A több mint 70 ország mintegy hatszáz versenyzője között nyolc magyar indul, mindannyian a technikai számokban - óriás-műlesiklás, műlesiklás - szerepelnek.



A férfiak között a lassabb számban Úry Bálint, Trunk Tamás, Kékesi Márton és Nagy Bence versenyez, míg a gyorsabb szám indulóiról a következő napok időmérő versenyei után dönt Robert Zan vezetőedző, ebben a számban ugyanis Valeri Dávid és Pál Krisztián is versenyben van még a kijutásért.



A nőknél Tóth Zita, Hozmann Szonja, Majtényi Hanna és Dorultán Katalin áll rajthoz.



Barta Csaba, a Magyar Sí Szövetség alpesi szakágvezetője elmondta, hogy a legjobb eredmény Tóth Zitától várható, aki műlesiklásban a világranglista 236. helyén áll.



"Esélyes arra, hogy ennek a versenyszámnak a kvalifikációjában a legjobb 25-ben végezzen, és így saját jogon kivívja a főversenybe kerülést" - mondta a szervezet hírlevelében Barta Csaba.



A magyar csapat február 16-án utazik a helyszínre, a vb-t nézők nélkül bonyolítják le. A viadalon 13 aranyérmet osztanak, a hagyományos egyéni számok mellett most debütál a világbajnokságon a párhuzamos óriás-műlesiklás, továbbá vegyes csapatversenyt is rendeznek.



Cortina öt év múlva, Milánóval együtt olimpiai társházigazda lesz.

