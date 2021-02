Mikaela Shiffrin megható sorokkal számolt be élete legnehezebb időszakáról.

Az amerikai síelő tavaly elvesztette szeretett édesapját, és ez annyira összetörte, hogy sokáig úgy tűnt vissza sem tér az élsporthoz. 2021 őszén aztán újra sílécre állt, ekkor azonban egy fájdalmas sérülés állta útját. A kiemelkedő tehetség kiállta az újabb erőpróbát és a Cortina d’Ampezzóban lévő világbajnokságon minden eddiginél jobb eredményt elérve, négy érmet szerzett.



Shiffrin most egy levélben mesélte el mindazt, amin az elmúlt egy évben keresztülment, egyúttal pedig köszönetet mondott azoknak, akik segítettek neki a visszatérésben.



Az amerikai elsőként megköszönte a világbajnokság szervezőinek munkáját. Nemcsak az időjárást és a remek hangulatot dicsérte meg, hanem kiemelte azokat is, akik áldozatos munkájukkal mindent megtettek azért, hogy a hóviharok ellenére biztonságos pályát alakítsanak ki.

Kiemelte talán nem is létezik jobb helyszín egy vb vagy egy olimpia lebonyolítására, mint Cortina. Ezt követően beszámolt arról, milyen biztonsági intézkedések voltak a sporteseményen. Elismerően nyilatkozott a szervezésről, mint mondta, a koronavírus tombolása ellenére teljes biztonságban érezhették magukat.



Ezt követően még személyesebb hangnemre váltott, és elmesélte, milyen fázisokon ment keresztül, mire sikerült feldolgoznia édesapja elvesztését.



Shiffrint nagyon megviselte édesapja elvesztése.

„Kicsit több mint egy évvel ezelőtt nem voltam biztos benne, hogy valaha versenyezni fogok. A világom váratlanul összedőlt édesapám halála miatt. Szinte nem kaptam levegőt, nem tudtam gondolkodni, enni és inni, és hónapokig csak sírtam. Addig sírtam míg szó szerint el nem apadtak a könnyeim. Halálfélelmem volt az ismeretlentől és nem tudtam, hogyan folytassam ezt az egészet. Bármennyire is az volt bennem, hogy nem akarok kikelni az ágyból, nem volt más választásom, mint felállni és félretenni az érzelmeim.

A szívem egy részének elvesztése után, a bánat ködében, némileg robotikusan megtanultam, miként vegyem át az irányítást az életem felett, hogy újra a munkámra koncentrálhassak. Nem volt más választásom, mint hogy megtaláljam a módját annak, hogy újra összerakjam az életem, édesanyám és a testvérem segítségével” – írta az újrakezdésről.



Shiffrin arról is beszélt levelében, hogy a koronavírus és az ősszel összeszedett sérülése csak még inkább összezavarta őt.

„Szeptemberben elindulhattam Soelden felé, hogy időben kezdjem a szezont. Sajnálatos módon azonban hamar megsérült a hátam, ami csak egy újabb kudarcot jelentett számomra. Ez egy olyan sérülés volt, ami valóban veszélyt jelentett a karrieremre, így újra és újra összetörtem lelkileg és érzelmileg. Mindehhez társult a stressz, a csalódottság és a félelem. A félelem, hogy már csupán az életveszélyt jelent, hogy Európába utazunk, hogy elhagyjuk az otthonunk, vagy hogy elmegyünk bevásárolni. A világbajnokságra vezető út egy fekete lyuknak tűnt” – fejtette ki.



Eddigi legjobb világbajnokságán van túl.



Az amerikai végül megemlítette, hogy egy egész csapat kellett a visszatéréséhez és a Cortinában elért sikeréhez, ami szerinte egy új kezdetet jelent majd karrierjében.



„Cortina egy új kezdet volt, és más stratégiai megközelítést dolgozott ki, számomra. Azt hiszem, az USA megmutatta, hogy a fiatal síelők számára egy teljesen új korszak kezdődik. Nagyon köszönöm a támogatásotok, szeretlek titeket” – zárta szavait



