A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség kezdeményezése immár negyedik alkalommal adott lehetőséget kisiskolásoknak, hogy a 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Olimpiai Kvalifikációs Világkupa debreceni fordulójának nagyköveteivel találkozzanak.



Ezennel a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola második osztályosai voltak a szerencsések.



Ők próbálhatták ki magukat a jégen – ráadásul olyan mentorok társaságában, akik már maradandót alkottak a nemzetközi rövidpályás gyorskorcsolya történelmében.

Az ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Olimpiai Kvalifikációs Világkupa hamarosan érkező debreceni fordulójának két nagykövete lépett a jégre, hogy a legkisebbekkel is megszerettesse a korcsolyázást.



A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) programjában a kisiskolások oktatását nem más, mint az olimpiai bajnok Knoch Viktor, valamint az Európa-bajnok Heidum Bernadett vezényelte.



Elmondásuk szerint nyitott szemmel kell korizniuk edzés közben, mert könnyen lehet, hogy a következő generációk korcsolyatehetségei kerülnek a kezük alá.

Az esemény során 80 gyermek lépett egyszerre jégre a bajnokokkal. „Nagyon sokan jelentek meg, és szerencsére mindig vannak köztük ügyesek. A kérdés persze az, lesz-e kedvük ezután is korizni” – árulta el Knoch Viktor, és hangsúlyozta, hogy elsődlegesen új impulzusokat szeretnének átadni a kicsik és szüleik számára, hogy bátran válasszák a rövidpályás gyorskorcsolya sportágat a gyerek számára.

Érdemes ugyanis ebben a korban elkezdeni a fejlesztést, ezt nem is erősíthetné meg más jobban, mint Knoch Viktor, aki 3-4 évesen lépett be először a korcsolya világba.



„Már egészen kicsi koromban jártam versenyekre is, az is előfordult, hogy korosztályos versenyeken a dobogón állhattam. Ezt szerettem és szeretem ebben a sportágban, és ezért ajánlom másoknak is: gyors, izgalmas és tele van versenyszellemmel” – mondta el olimpiai bajnokunk.

A november 18. és 21. közötti debreceni világkupa pedig már a küszöbön: itt már eldőlhet melyik hazai rövidpályás gyorskorisaink szerezhetnek kvótát a 2022-es pekingi téli olimpiára. A sport és a sebesség szerelmesei pedig élőben is megtekinthetik a nemzetközi sportszíntér leggyorsabb bajnokainak futamait.



„A rövidpályás gyorskorcsolya a helyszínen sokkal gyorsabb és izgalmasabb, mint a tévében. A többezer emberrel, a hangulattal és a látvánnyal együtt teljesen más élmény” – mondta Heidum Bernadett, aki hozzátette, ha valaki vonzódik a jeges sportok iránt, vagy azon gondolkozik, milyen sportra írassa be gyermekét, itt garantáltan választ kaphat kérdéseire.

Borítókép: Kiss Lóránt

Forrás: MOKSZ