A rossz időjárási körülmények miatt nem sokkal a rajt előtt törölték a férfi alpesi sízők világkupa-sorozatának kvitfjelli szuperóriás-műlesikló versenyét, így a svájci Mauro Caviezel megnyerte a szakági vk-pontversenyt.

Caviezel mindössze három ponttal előzte meg a kis kristálygömbért folyó versenyben az osztrák Vincent Kriechmayrt.

A svájci síző győzelmével eldőlt, hogy 1995 óta először az osztrákok sem a női, sem a férfi vonalon nem nyernek egyetlen szakágban sem világkupát.

