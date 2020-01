A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók újabb sporttörténelmi sikerekre készülnek a péntektől vasárnapig tartó debreceni Európa-bajnokságon - élen a Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang testvérpárral.

"Az öcsémmel azért dolgozunk, hogy minden évben egyre magasabbra tegyük a lécet, minél szebb eredményeket érjünk el. Jó lenne a dordrechti eredményeket is felülmúlni Debrecenben" - utalt arra a kontinensviadal honlapján Liu Shaolin, hogy egy éve a hollandiai Eb-n az öt férfi számból négyet megnyertek. "Remélem, ezúttal sikerül megszerezni azt az ötödik aranyat is".

Az FTC 24 éves versenyzője hozzátette, akkor sem lesz elkeseredett, ha ez most mégsem sikerül. Megfogalmazása szerint akkor majd sikerül legközelebb, jövőre, vagy azután.

"Szerintem elég jó formában vagyok. Örülök, hogy az elmúlt hetekben csak az Európa-bajnokságra fókuszálhattunk" - jelentette ki az 1500 méter és az összetett címvédője. "A váltóban kisebb-nagyobb változások zajlottak szezon közben, Debrecenben is egy új összetételű csapat lép jégre. Ezt a felállást élesben még nem próbáltuk ki, de nem tartunk semmitől, hiszen tényleg komolyan és keményen készültünk az elmúlt hetekben, így mindenki bele fogja tenni a közösbe azt, amit tud".

Az olimpiai bajnok, világkupa-győztes és világcsúcstartó férfi váltó szintén címvédőként lép jégre, ám nem lesz tagja az ötkarikás aranyérmes Burján Csaba, akit a közösségi médiában tett kijelentése miatt decemberben felfüggesztett a hazai szövetség. Mivel egyelőre nem született döntés a fegyelmi eljárásban, így nem tagja a csapatnak. Ott lesz viszont az olimpiai ezüstérmes Krueger John-Henry, akinek a szeptemberi országos bajnokságon letört egy darab a szárkapocscsontjából, emiatt az amerikai születésű sportoló kihagyta az idény eddigi részét, így az Eb-n debütál magyar színekben. Mivel teljesen még nem érte utol magát, egyéniben bátyja, Krueger Cole szerepelhet a Liu fivérek mellett, akik közül az 500 méteren címvédő Liu Shaoang felkészülését hátsérülés nehezítette. A váltó ötödik tagja Varnyú Alex lesz.

A sporttörténelmi sikerek megismétlésében, vagy felülmúlásában segítheti a magyarokat, hogy a visszavonulásából másodszor is visszatért, hatszoros olimpiai bajnok Viktor An nem indul a hajdúsági városban, ahogy a hollandok 4-szeres vb- és 18-szoros Eb-aranyérmes, Sjinkie Knegt sem épült még fel súlyos sérüléseiből. Hiányukban az a Szemjon Jelisztratov lesz a Liu fivérek legnagyobb riválisa, aki tavaly azt a "hiányzó", 1000 méteres aranyat megszerezte. A Liu Shaolinhoz hasonlóan olimpiai, világ- és Európa-bajnok orosz sportolóval ráadásul jól ismerik egymást a magyarok, mivel a nyári edzőtáborban együtt készültek.

