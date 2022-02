A pekingi téli olimpia első teljes versenynapján, szombaton megszülethet az első magyar érem, ugyanis ekkor rendezik a rövidpályás gyorskorcsolyázók vegyesváltóinak küzdelmeit.

A téli játékokon most debütáló számot annak ellenére is jó előjelekkel várhatja a magyar küldöttség, hogy a csapat egyik alapembere, Liu Shaoang korábbi pozitív koronavírustesztje miatt csak szerdán érkezett meg a kínai fővárosba.

A világkupa-sorozatban a magyarok egy pekingi hatodik hellyel kezdtek (ott a kisdöntőben Kónya Zsófia, Jászapáti Petra, Nógrádi Bence és Liu Shaoang futott), Nagojában harmadikként zártak (Jászapáti, Kónya és Liu Shaoang mellett Krueger John-Henry szerepelt a fináléban), Debrecenben, hazai jégen egy döntős bukás miatt negyedikként értek célba, majd a dordrechti zárókörben a második helyet szerezték meg.



Utóbbi két versenyen már a legerősebb összeállításában, a két fix női versenyző mellett a Liu fivérekkel (Shaoang mellett Shaolin Sándor) indult az együttes, a pekingi csapatösszetételnél ugyanakkor nagy kérdés lesz, hogy Liu Shaoangnak mennyire sikerül leküzdenie az időeltolódás miatti fáradtságot.



Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere az MTI-nek elmondta, hogy a férfiakat illetően a Liu Shaolin, Liu Shaoang, Krueger John-Henry hármasból kell kiválasztaniuk, ki legyen a két induló. A nőknél nincs kérdés, mivel két magyar szerzett kvótát, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia. Ők bevethetők a vegyesváltóra. Bánhidi jelezte, hogy mivel a vegyesváltó előtt rendezik a férfi 1000 méter selejtezőjét, azoknak a futamoknak a "látványától, nem is az eredményeitől" teszi függővé a háromtagú edzői stáb, melyik az a két férfi versenyző, aki lehetőséget kap a vegyesváltóban.



"A rajt előtti utolsó napon az edzőpályán leszünk, nem a versenyhelyszínen. Finomítunk a munkán, a váltóra gyakoroljuk a mindig kritikus váltásokat. Mindig a következő futamra figyelünk, aztán meglátjuk, hogy a végén ez mire lesz elegendő" - mondta.



Hozzátette: a világkupa-sorozatot nyerő Kína mellett a Koreai Köztársaság, Hollandia, Kanada, Oroszország és Olaszország csapata is kemény ellenfél lesz szombaton. A magyar váltó az orosz, japán és amerikai kvartett ellen lép jégre a harmadik negyeddöntős futamban. Futamonként az első kettő, illetve a két legjobb harmadik jut tovább az elődöntőbe.



A kínai vegyesváltó négy vk-versenyből kettőt nyert, a magyarok a két dobogós helyezésükkel összesítésben a harmadik helyen zártak a vk-ban.

A vegyesváltók küzdelmei mellett - a program közép-európai idő szerint 12 órakor kezdődik - a nőknek 500 méteren, a férfiaknak 1000 méteren rendeznek selejtezőket, összesen öt magyarral (Jászapáti, Kónya, Krueger és a két Liu). Vegyesváltóban előbb negyeddöntőkre, majd elődöntőkre kerül sor, a finálét a nap zárásaként rendezik.



Az első Pekingben versenyző magyar azonban a hódeszkás Kozuback Kamilla lesz, akivel kapcsolatban pénteken derült ki, hogy rajthoz állhat női slopestlye-ban, mert egy induló visszalépett. A 17 éves hódeszkás így a magyar idő szerint a szombaton 3.45-kor rajtoló selejtezőben már érdekelt lesz.



Ami a többi versenyszámot illeti: a curlingezőknél folytatódnak a vegyespáros selejtezői, újabb találkozókat rendeznek a női jégkorongtornán, valamint a férfi szánkósok is letudják az egyéni verseny első két futamát szombaton.

Síakrobatikában a férfi mogullal kezdődik a program - itt a nap végén már érmeket is osztanak -, míg a gyorskorcsolyázóknál női 3000 méteren találnak gazdára az első medálok. A síugrók a normálsáncos versennyel kezdenek: a férfiak még csak selejteznek, a nők ugyanakkor a selejtező után a döntőt is letudják, így itt szintén érmeket osztanak.



Ugyancsak gazdára találnak a női sífutók 7,5+7,5 kilométeres tömegrajtos versenyének érmei, míg a sílövőknél a vegyesváltó olimpiai bajnokára derül fény.



Szombaton hat számban hirdetnek bajnokot a február 20-ig tartó olimpián.

Borítókép: Magyarock/Molnár Áron