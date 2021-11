Mindhárom magyar férfi induló, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Krueger John-Henry 500 és 1500 méteren is sikerrel vette csütörtökön a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának selejtezőjét a harmadik, debreceni állomáson.

A verseny a leghosszabb egyéni táv küzdelmeivel rajtolt, mindkét nemnél két fordulót kellett sikerrel teljesíteni az elődöntőbe jutáshoz. A váltóval olimpiai bajnok Liu Shaoangnak és Liu Shaolinnak, illetve a három és fél éve még amerikai színekben ötkarikás ezüstérmes Kruegernek egyik kör sem okozott gondot.





A nőknél azonban csak a selejtező során maradtak százszázalékosak a magyarok, mert az elődöntőbe jutás már csak Jászapáti Petrának jött össze, Bácskai Sára Lucának és Sziliczei-Német Rebekának nem.



A legrövidebb távon szintén két fordulót kellett teljesíteniük a résztvevőknek a negyeddöntőbe jutáshoz. A férfiaknál a Liu fivérek és Krueger is rajt-cél győzelmekkel menetelt a legjobb húsz közé. A nőknél az első kört sikerrel vette Jászapáti Petra és Kónya Zsófia, viszont Somogyi Barbara kiesett. A folytatásban Kónya - kihasználva egy bukást - negyeddöntőbe jutott, ugyanakkor Jászapáti futamnegyedikként búcsúzott.



"Keserédes a továbbjutás, mert szerencse is kellett a negyeddöntőhöz. De persze azért örülök" - értékelt röviden Kónya.



Jászapáti bár csalódásként élte meg, hogy 500 méteren nem járt sikerrel, ugyanakkor megfogalmazása szerint "2-1 a pozitív élmények javára az első napon", mivel 1500-on elődöntős lett, ahogy a vegyesváltó is.

Az első versenynap az olimpiai programban jövőre debütáló 2000 méteres vegyesváltó negyeddöntőjével zárult. A magyar négyes Krueger, Nógrádi Bence, Jászapáti, Kónya összeállításban lépett jégre és a dél-koreaiak mögött futammásodikként került a legjobb nyolc közé.





"Az első két világkupával nem voltam teljesen elégedett, de most tényleg nagyon jó erőben éreztem magam. Tökéletes bemelegítés volt. Annak is örülök, hogy ezúttal kivételesen pihenőt kaptam a vegyesváltóban, amely így is továbbjutott" - értékelte az első napot Liu Shaoang, az első magyar összetett világbajnok.



Pénteken 10.15-től az 1000 méter selejtezőjét, valamint a 3000 méteres női és az 5000 méteres férfi váltó negyeddöntőjét rendezik.



A jövő évi, pekingi ötkarikás játékokra 1500 méteren 36 férfi és női versenyző jut ki, 500-on és 1000 méteren 32-32, a váltókban pedig nyolc-nyolc. A négy vk-versenyből a három legjobb eredményt számolják. Újdonság lesz, hogy az eddig csak vk-viadalokon szereplő, a magyaroknak két vk-aranyérmet hozó vegyesváltó bemutatkozik az olimpia műsorán. Az indulási jog kivívásához nem elég a legjobb 12 között zárni a számban, az is kell, hogy az adott ország mindkét nemnél legalább két egyéni kvótát szerezzen.

Peking és Nagoja után a harmadik állomásnak Debrecen ad otthont, majd jövő héten a hollandiai Dordrechtben zárul a vk-sorozat. A hajdúsági városban 39 nemzet 236 versenyzője áll rajthoz.

Képek: MTI/Czeglédi Zsolz