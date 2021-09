Csak a kínai anyaországban élők számára értékesítenek jegyeket a jövő évi, pekingi téli olimpiára és paralimpiára - tájékoztatta a szervezőbizottság a Nemzetközi Olimpiai és Paralimpiai Bizottság végrehajtó bizottságát. Azokra, akik nincsenek teljes mértékben oltva a koronavírus ellen, 21 napos karantén vár pekingi megérkezésüket követően.

A NOB szerdai közleményében jelezte, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja a szervezők koronavírus-járvány miatt meghozott rendelkezéseit, amelyek nemzetközi szakértőkkel és a kínai hatóságokkal folytatott széles körű konzultációkon, valamint az olimpiai és paralimpiai szereplők tapasztalatain alapulnak.



A szervezőbizottság által hozott Covid-szabályok első verziója október végén, a második változat pedig decemberben jelenik meg.



Minden akkreditált személy, aki teljesen oltott, a pekingi érkezéskor "buborékba", azaz zárt rendszerbe kerül, amely lefedi az összes olimpiai területet, beleértve a szállást, az utazást, a verseny- és edzéshelyszíneket, az étkezést, a megnyitó és a záró ünnepséget. A zárt körben a résztvevők csak az olimpiával kapcsolatos helyszínek között mozoghatnak edzések, versenyek és munka céljából. Egy külön az ötkarikás játékokra szánt szállítási, utaztatási rendszert vezetnek be.



A nem beoltott személyek a megérkezéskor 21 napos karanténba kerülnek. Azok esetét külön bírálják el, akik indokolt orvosi mentességet tudnak bemutatni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vagy az érintett országok által hivatalosan jóváhagyott valamennyi vakcinát elfogadják a kínai szervezők.



A zárt buborék január 23-án áll fel, és a paralimpia végéig, március 13-ig működik.



A jegyeket kizárólag a kínai anyaországban lakóknak értékesítenek, és a szurkolóknak is meg kell felelniük a Covid-szabályoknak. A szervezők megjegyezték, a jegyvásárlás részletei vita tárgyát képezik, a véglegesítés után a megfelelő időben nyilvánosságra hozzák.



Akkreditált személyek hozzátartozói számára nem biztosítanak úgynevezett hivatalos vendégkategóriát. A buborékrendszer miatt a Pekingbe utazók a szervezőkkel szerződött szállodákban fognak lakni, ezek a szállások megfelelnek az ötkarikás Covid-szabályoknak. Valamennyi résztvevőt minden nap koronavírustesztnek vetik alá.



A jövő évi, pekingi téli olimpiát február 4. és 20., míg a téli paralimpiai játékokat március 4. és 13. között rendezik.

Borítókép: VCG/VCG via Getty Images