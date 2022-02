Győzelemmel adóztak nemrég meghalt társuk emlékének a holland női gyorskorcsolya váltó tagjai.



Hollandia lett az olimpiai bajnok a női gyorskorcsolya érzelmi hullámvasút is. A hollandok ugyanis 2020 nyarán elvesztették csapatuk egyik tagját, és már akkor megígérték, társukért megnyerik ezt az ötkarikás játékokat.



A négy évvel ezelőtt 500 méteren olimpiai aranyérmet és a váltóval bronzérmet szerző Lara van Ruijven egy franciaországi edzőtáborozás alatt vesztette életét, autoimmun betegsége következtében.



A mostani váltó tagjai emlékére a kesztyűjükre párducmintás szívet helyeztek, mert egykori társuk korábban mindig ilyet viselt szemüvegén és sisakján. Amikor pedig győzelmük után felálltak a dobogóra, egyszerre az égre néztek és telefonjaikon is egy fekete háttéren szereplő párducmintás szívet mutattak a magasba.



A csapat egyik tagja, Schulting a győzelem után ezt mondta elvesztett társáról:

"Lara ma büszkén nézett le ránk. Különleges helye van a szívünkben.”



Van Kerkhof hozzátette: „Larának, a csapattársunknak szólt (a győzelem). Természetesen minden nap hiányzik, de erőt ad, és neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk. Ott van a lelkünkben és szívünkben. Érezzük jelenlétét és erejét."



