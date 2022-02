A sílövő Johannes Thingnes Bö lett a pekingi téli olimpia legeredményesebb sportolója, ugyanis pénteken megnyerte a férfiak 15 kilométeres tömegrajtos versenyét.

Az immár ötszörös olimpiai bajnok norvég versenyző az első, fekvő lövészetnél egyet hibázott, de a 150 méteres büntetőkör ellenére a mezőny egyik legjobb sífutójaként könnyedén felzárkózott a tízfős élbolyra.



A második sorozatnál nem rontott, így a sífutásban könnyedén lerázta a riválisait, akikkel szemben egyre jelentősebb előnyt alakított ki. Ennek köszönhetően az is belefért a számára, hogy az első álló lövészetnél egyszer, a másodiknál kétszer is célt tévesztett, mert még így is 40 másodperces előnnyel diadalmaskodott.

A 28 éves Johannes Thingnes Bö a pekingi játékokon a negyedik diadalát aratta, amivel megismételte honfitársa, a legendás Ole Einar Björndalen bravúros teljesítményét, aki a 2002-es, Salt Lake City-i játékokon szerzett négy aranyérmet. Bö előzőleg első volt a sprintversenyben, illetve a férfi és a vegyes váltó tagjaként, emellett nyert egy bronzot is a 20 kilométeres egyéni versenyben.

A nők 12,5 kilométeres versenyében viszont meglepetésre a francia Justine Braisaz-Bouchet diadalmaskodott. Mögötte két norvég, Tiril Eckhoff és Marte Olsbu Röiseland szerezte meg az ezüst- és a bronzérmet. Utóbbi ötödik medálját nyerte a mostani játékokon, de a negyedik arany neki nem jött össze.

A síakrobatáknál az amerikai születésű, de kínai színekben szereplő Ku Aj-ling Eileen győzött félcsőben. Ebben a sportágban ő lett az első, aki egy olimpián háromszor dobogóra állhatott, mivel big airben szintén arany-, slopestyle-ban pedig ezüstérmes volt. A krossz kettős svájci sikert hozott: az élen a világkupában éllovas Ryan Regez végzett, mögötte az aktuális világbajnok honfitársa, Alex Fiva zárt.

Gyorskorcsolyában a férfi 1000 métert az 1500-on második holland Thomas Krol nyerte. Curlingben a nőknél kialakult a döntő japán-brit párosítása, a férfiaknál pedig Kanada szerezte meg a bronzérmet a címvédő amerikaiakat felülmúlva.

A férfi jégkorongtornán a finnek és a címvédő oroszok jutottak a döntőbe, előbbiek 2-0-ra verték a szlovákokat, utóbbiak pedig 1-1-es döntetlen után szétlövésben bizonyultak jobbnak a svédeknél.

Borítókép: Facebook.com/ Johannes Bö