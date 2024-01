FUTBALLPROGRAM

OLASZ SERIE A

19. FORDULÓ

12.30: Empoli–Milan (Tv: Sport2)

15.00: Torino–Napoli (Tv: Sport2)

15.00: Udinese–Lazio

18.00: Salernitana–Juventus (Tv: Sport2)

20.45: Roma–Atalanta (Tv: Sport2)

ANGOL FA-KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

15.00: Luton–Bolton (III.)

15.00: Manchester City–Huddersfield (II.) (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham–Blackpool (III.)

15.00: West Ham United–Bristol City (II.)

17.30: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1)

FRANCIA KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

14.30: Guingamp (II.)–Rennes

14.30: Le Havre–Caen (II.)

14.30: Lens–Monaco

14.30: Pontarlier (V.)–Lyon

14.30: Thionville (V.)–O. Marseille (Tv: Spíler2)

17.30: Chambéry (V.)–Toulouse (Tv: Spíler2)

17.30: Dinan Lehon (IV.)–Reims

20.45: Revel (VI.)–PSG (Tv: Spíler2)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

12.00: Amorebieta (II.)–Celta Vigo

12.00: Burgos (II.)–Mallorca

16.00: Castellón (III.)–Osasuna

16.00: Ferrol (II.)–Sevilla

18.00: Unionistas (III.)–Villarreal

19.00: Cartagena (II.)–Valencia

19.00: Eibar (II.)–Athletic Bilbao

21.00: Barbastro (IV.)–Barcelona (Tv: Sport2)

21.00: Málaga (III.)–Real Sociedad

22.00: Tenerife (II.)–Las Palmas

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

18. FORDULÓ

19.00: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers

19.00: Cincinnati Bengals–Cleveland Browns

19.00: Detroit Lions–Minnesota Vikings

19.00: New England Patriots–New York Jets

19.00: New Orleans Saints–Atlanta Falcons

19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars (Tv: Arena4)

22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks

22.25: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Denver Broncos

22.25: Los Angeles Chargers–Kansas City Chiefs

22.25: New York Giants–Philadelphia Eagles

22.25: San Francisco 49ers–Los Angeles Rams

22.25: Washington Commanders–Dallas Cowboys

Hétfő, 2.20: Miami Dolphins–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

GYORSKORCSOLYA

14.15: Európa-bajnokság, Heerenveen

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

15.00: FEHA19–FTC-Telekom

17.00: UTE–BJAHC

17.30: Gyergyói HK–Corona Brasov

18.00: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

B-CSOPORT

14.00: Ikast HB (dán)–FTC-Rail Cargo Hungaria (Tv: Sport1)

NŐI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Praktiker-Vác–Podravka Koprivnica (Kapronca, horvát) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: NKA Universitas Pécs–VBW CEKK Cegléd

RALI

Dakar rali, 2. szakasz, Al-Hinakija–Al-Duvadimi, 470 km

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Dunaújvárosi KSE–MÁV Előre Foxconn

Női Extraliga, alapszakasz, 11. forduló

17.00: Fatum-Nyíregyháza–Kaposvári NRC

19.00: DVTK Ongropack–UTE

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG (ZÁGRÁB, DUBROVNIK)

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

C-CSOPORT

17.00: Málta–Izrael

19.00: Szerbia–Németország

D-CSOPORT

17.45: Románia–Szlovénia

20.15: Szlovákia–Hollandia

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG (EINDHOVEN)

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.30: Hollandia–Görögország (Tv: M4 Sport)

20.00: MAGYARORSZÁG–Horvátország (Tv: M4 Sport)

B-CSOPORT

15.30: Izrael–Franciaország

17.00: Spanyolország–Olaszország (Tv: M4 Sport)

C-CSOPORT

9.00: Románia–Törökország

10.30: Szerbia–Csehország

D-CSOPORT

12.00: Szlovákia–Bulgária

13.30: Németország–Nagy-Britannia

