FUTBALLPROGRAM

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Magyarország–Csehország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport)

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐK

6. FORDULÓ

B-CSOPORT

20.45: Görögország–Gibraltár, Athén

20.45: Írország–Hollandia, Dublin (Tv: Spíler1)

E-CSOPORT

18.00: Feröer–Moldova, Tórshavn (Tv: Match4)

20.45: Albánia–Lengyelország, Tirana

G-CSOPORT

18.00: Montenegró–Bulgária, Podgorica (Tv: Spíler2)

20.45: Litvánia–Szerbia, Kaunas (Tv: Spíler2)

H-CSOPORT

15.00: Kazahsztán–Észak-Írország, Asztana (Tv: Spíler2)

18.00: Finnország–Dánia, Helsinki (Tv: Spíler1)

20.45: San Marino–Szlovénia, Serravalle

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers

19.00: Baltimore Ravens–Houston Texans

19.00: Cleveland Browns–Cincinnati Bengals

19.00: Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars

19.00: Minnesota Vikings–Tampa Bay Buccaneers

19.00: New Orleans Saints–Tennessee Titans

19.00: Pittsburgh Steelers–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

19.00: Washington Commanders–Arizona Cardinals

22.25: Chicago Bears–Green Bay Packers

22.25: Denver Broncos–Las Vegas Raiders

22.25: Los Angeles Chargers–Miami Dolphins

22.25: New England Patriots–Philadelphia Eagles

22.25: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams

Hétfő, 2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

Csapat Európa-bajnokság, Malmö

Csoportszakasz, 1. forduló, nők

19.00: Magyarország–Belgium

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 6. forduló, Zolder

13.50: 3. futam

16.15: 4. futam

EVEZÉS

Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Belgrád

10.56: PR1 kategória, férfi egypár B-döntő

11.16: férfi normálsúlyú egypár B-döntő

13.05: A-döntő

14.25: A-döntő

KERÉKPÁR

VUELTA

15. szakasz, Pamplona–Lekunberri, 158.5 km (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI-VILÁGBAJNOKSÁG

Bronzmérkőzés, döntő, Manila

MOTORGP

SAN MARINÓ-I NAGYDÍJ, MISANO

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RALI

9.00: Győr rali, az országos bajnokság 5. futama, Győr

Akropolisz rali, a vb 10. futama, Lamia

RÖGBI

VILÁGBAJNOKSÁG, FRANCIAORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT, MARSEILLE

17.45: Dél-Afrika–Skócia

C-CSOPORT, BORDEAUX

21.00: Wales–Fidzsi-szigetek

D-CSOPORT, TOULOUSE

13.00: Japán–Chile

TENISZ

US OPEN

Férfi döntő (Tv: Eurosport1)

TORNA

15.00: Challenge-világkupaverseny, Szombathely (Arena Savaria), döntők

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

A-CSOPORT (Hannover)

12.30: Waspo Hannover–EPS-Honvéd

D-CSOPORT (Dubrovnik)

20.00: Jug Dubrovnik (horvát)–Genesys-OSC Újbuda

A televíziócsatornák a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

Borítókép: GettyImages