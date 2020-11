A belga Tim Wellens szökésből nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny 14. szakaszát, amelyen a címvédő szlovén Primoz Rolgic megtartotta előnyét az összetett élén.

Szerdán a Lugo és Ourense közötti 204,7 kilométeren három harmadik kategóriás és számos kisebb emelkedő, ám így is több mint 3000 méter szintkülönbség leküzdése várt a versenyzőkre. Egy hét fős szökevénycsoport dolgozott ki öt és fél perces előnyt, a záró húsz kilométerre pedig a mezőny feladta az üldözést.



Az utolsó kilométerhez hatan érkeztek együtt, végül a kétszáz méterrel a cél előtt meginduló Wellens diadalmaskodott azzal, hogy az utolsó balkanyarban belső íven tudott maradni, így idei második szakaszgyőzelmét aratta a Vueltán. Másodikként a kanadai Michael Woods, harmadikként a cseh Zdenek Stybar ért célba.

Una etapa muy rápida, con una fuga de quilates y un segundo triunfo de @Tim_Wellens en #LaVuelta20. Revívelo en 1'.Tim Wellens got his second stage win of this Vuelta after a fast day with a strong breakaway on the lead. The 1' summary. pic.twitter.com/86LUfbO2RT