Eddig csupán Bodrogi László szerepelt több különböző háromhetes viadalon, a Vueltán 2004-ben, 2006-ban és 2007-ben tekert.

A Jumbo-Visma 25 esztendős bringása, Valter sorozatban a negyedik esztendőben kap lehetőséget Grand Touron, előbb a CCC, majd a Grupama-FDJ kerékpárosaként indult a Giro d'Italián. A mezőnyversenyben és időfutamban egyaránt magyar bajnok - a procyclingstats szakportál kimutatása alapján az 58 Vuelta-újonc egyikeként - segítőként kap szerepet, de először tekerhet magyar versenyző majd olyan csapatban, amely kifejezetten az összetett elsőségért száll harcba.

"A célom az idei Vueltán, hogy a világ egyik legjobb segítője legyek a Jumbo két kapitányának, hegyen, völgyön és mindenhol" - fogalmazott a keret bejelentése után Valter. A Jumbo-Visma a történelmi triplázást tűzte ki célként: korábban még egyik istállónak sem sikerült egy naptári évben megnyernie mindhárom háromhetes körversenyt. A Giro d'Italián a szlovén Primoz Roglic győzött, a Tour de France-on a dán Jonas Vingegaard megvédte címét, ezúttal ők ketten együtt lesznek a csapat kapitányai. Roglic 2019 és 2021 között sorozatban háromszor megnyerte a spanyol körversenyt - 2020-ban épp Vingegaard segítette a sikerhez -, egy újabb diadallal utolérné az örökrangsor élén a spanyol Roberto Herast. A Tour-Vuelta dupla legutóbb 2017-ben Chris Froome-nak sikerült, míg a Girót és hazája körversenyét egy évben legutóbb a spanyol Alberto Contador tudta megnyerni 2008-ban.

A holland csapat az elmúlt évtizedek egyik legerősebb nyolcasával áll rajthoz, így méltó kihívóként száll harcba a címvédő Remco Evenepoellal (Soudal - Quick-Step).

"Az útvonalat és a rajtlistát elnézve nagyon kemény Vueltánk lesz. Ugyanakkor jól sikerült a felkészülésem és erős társak vesznek körül, magabiztosan és motiváltan várom a kihívásokat" - hangsúlyozta a belga bajnok és friss időfutam-világbajnok Evenepoel, aki a Girót az első hét végén vezető helyről koronavírusos megbetegedés miatt adta fel. Neki volt a legtöbb ideje a felkészülésre, miközben például Vingegaard, akinek kedvezhetnek a nehéz spanyol hegyek, a Tourról érkezik, így nehéz kalkulálni azzal, milyen formában lesz.

A rendkívül erős mezőnyben rajtuk kívül is többen pályázhatnak a dobogós helyekre, de akár a végső sikerre is: a Girót az utolsó előtti etapon elvesztő brit Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), az UAE két kiemelt embere, a Girón harmadik portugál Joao Almeida és a tavalyi Vuelta-harmadik spanyol Juan Ayuso, illetve honfitársa, a spanyol körversenyen már háromszor második Enric Mas (Movistar) is beleszólhat a küzdelembe. Thomas csapattársai között ott lesz a kolumbiai Egan Bernal, aki Tourt és Girót is nyert már, így csupán a Vuelta hiányzik a gyűjteményéből, ugyanakkor még felépülőben van tavaly januári súlyos balesete után, ezért idén nem tartozik az esélyesek közé.

Az egyik internetes fogadóiroda szerint Vingegaard a nagy favorit, végső sikere 2,20-szoros pénzt fizetne, Roglic esetében a feltett összeg 3,50-szeresét, Evenepoelé 5-szörösét, míg Ayusóé 8-szorosát kínálja nyereményként, mindenki más szorzója húsz feletti.



A 3153,8 kilométer össztávú viadal barcelonai csapatidőfutammal indul, ennek egyik esélyese a Jumbo-Visma, márpedig ez - noha nem egyéni szakaszsikerként könyvelik el - a legjobb magyar etaperedmény lenne háromhetes körversenyen. Már a viadal korai részén jönnek a magas hegyek, a harmadik etapon Andorrában - Valter lakhelyén - lesz a befutó. Az összetettről a második hetet nyitó időfutam, és még inkább a nyolc hegyi befutós etap dönthet, több nagyon nehéz szakasz is lesz, a Franciaországba is átlátogató mezőnynek a többi között a legendás Tourmalet-val és az egyik legnehezebb spanyol heggyel, az Angliruval is meg kell birkóznia.

Idén is négy megkülönböztetett trikóért szállnak harcba a bringások: az összetett éllovasa piros, a pontverseny vezetője zöld, a hegyi pontverseny első helyezettje fehér alapon kék pöttyös, míg a legjobb fiatal - vagyis 1998. január 1. után született - kerékpáros a fehér trikót viselheti.

