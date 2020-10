Vas Kata Blanka ezüstérmet szerzett a női U23-as mezőnyben a hegyikerékpárosok Leogangban zajló világbajnokságán.

A 19 esztendős magyar versenyző az ausztriai viadal honlapja szerint 1:11 perces lemaradással zárt másodikként a győztes francia Loana Lecomte mögött.



"Nagyon örülök, hogy végre hegyikerékpárban is felállhattam a dobogóra. Tavaly az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is negyedik lettem a juniorok között, most viszont az U23-ban sikerült, ami nagy szó nekem az olimpiai szakágban" - fogalmazott az MTI megkeresésére Vas, aki elárulta: a rajtnál előtte néhányan beszorultak, rosszul kezdtek, ám az első kör végére már a harmadik-negyedik helyen haladt, és később még előrébb tudott lépni.



Vas az elmúlt hetekben rendezett csehországi világkupa-viadalokon ugyanebben a korosztályban ötödik és hatodik helyezést ért el.

Februárban a terepkerékpár (cyclocross) vb-n ezüstérmes volt az U23-asok között, mint mondta, a két érem szép keretet ad az évének, amely során országúton pedig az Európa-bajnokság U23-as női mezőnyversenyében hatodik lett, és célba ért a világbajnokságon a felnőttek között, mindemellett az országúti mezőnyversenyben és hegyikerékpárban is felnőtt magyar bajnok.

A hónap végén rövid pihenőt tart Vas, ezt követően pedig már terepkerékpárban fog versenyezni.



A felnőtt női mezőnyben Benkó Barbara a 41. helyen ért célba, a férfiak között Palumby Zsombor 69. lett.

Borítókép: bringasport.hu