A waterlooi nyitány során a szakág hétszeres világbajnoka Marianne Vos (Jumbo-Visma) diadalmaskodott, Vas Kata Blanka (SD Worx) legjobb U23-as versenyzőként a hatodik helyen fejezte be az első CX világkupát.

Az Amerikai Egyesült Államok, azon belül is a Wisconsin állambeli Waterloo adott otthont a 2021/2022-es Cyclo-cross világkupa-sorozat nyitányának, ahol a hölgyekre hat kör várt a 3,1 kilométeres, igencsak technikás pályán. Vas Kata Blanka (SD Worx) a rajtot követően sokáig a hatodik helyen tekert, majd a második körben négyen léptek el az élen, négy holland versenyző, a világbajnok Lucinda Brand (Baloise Trek Lions), Marianne Vos (Jumbo-Visma), Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) és Annemarie Worst (777). A harmadik körben Blanka, a francia Helene Clauzel (A.S. Bike Crossteam) és a szintén holland Yara Kastelijn (IKO-Crelan) társaságában zárkózott vissza, miközben Betsema egy mechanikai probléma után kissé leszakadt a spiccről – ezt próbálta kihasználni Brand és Vos, akik el is távolodtak az ekkor Blanka által vezetett üldözőktől, akik féltávnál ellenben felértek, sőt a magyar bajnok igyekezett kihasználni a lehetőséget és az élre állt, ám elszakadnia nem sikerült.

Az utolsó előtti körben Brand szedte szét az időközben hét fősre duzzadó élcsoportot, őt kezdetben csak Vos tudta követni, majd Betsema is felugrott rájuk – a viadal végső kilométereit Blanka a hetedik helyről kezdhette. Végül az adok-kapokból Vos került ki győztesen, Brand lett a második, míg Betsema ért célba harmadikként, ezalatt Blanka megelőzte francia riválisát, így a legjobb huszonhárom éven aluli kerekesként, az előkelő hatodik helyen zárt. A világkupa-sorozat október 13-án a szintén egyesült államokbeli Fayetteville-ben folytatódik.

Forrás és borítókép: bringasport.hu