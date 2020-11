Vas Kata Blanka ezüstérmet szerzett vasárnap a hollandiai 's-Hertogenbosch-ban rendezett terepkerékpáros (cyclocross) Európa-bajnokságon az U23-as női mezőnyben.

A viadal honlapja szerint a 19 esztendős magyar versenyző nyolc másodperccel maradt el a győztes holland Puck Pieterse mögött a 14,6 kilométeres távon. A 22 fős mezőnyben Vasé volt a legjobb köridő a 2,9 kilométeres pályán. A szakág viadalait ősszel és télen rendezik néhány kilométer hosszú körpályákon, amelyek földutakon, füves területeken és aszfalton, továbbá különböző mesterséges és látványos akadályokon keresztül haladnak.

A három szakágban is a korosztálya legjobbjai közé tartozó Vas februárban a terepkerékpár vb-n ezüstérmes volt az U23-asok között, egy hónapja pedig - ugyanebben a korosztályban - a hegyikerékpárosok világbajnokságán is ezüstérmet szerzett. Az esztendő során országúton az Európa-bajnokság U23-as női mezőnyversenyében hatodik lett, és célba ért a világbajnokságon a felnőttek között, mindemellett az országúti mezőnyversenyben és hegyikerékpárban is felnőtt magyar bajnok.

