Vas Kata Blanka megvédte címét a terepkerékpáros (cyclocross) országos bajnokságon, Miskolcon.

A vasárnapi viadalon magabiztos előnnyel győzött a világkupa-sorozat negyedik helyén álló 19 éves Vas, aki három szakágban is a legjobbak közé tartozik az U23-asok között, tavaly a terepkerékpár mellett hegyikerékpárban is vb-ezüstérmes volt a korosztályában. A 2020-as év legjobb magyar női kerékpárosa a felnőtt mezőnyben is rendre bizonyít, a cyclocross mellett az országúti mezőnyversenyben és hegyikerékpárban is ő a felnőtt magyar bajnok.



A férfiaknál Búr Zsolt nyakába akasztották az aranyérmet.



A szakág viadalait néhány kilométer hosszú körpályákon rendezik, a versenyzők földutakon, füves területeken és aszfalton haladnak különböző mesterséges és látványos akadályokon keresztül.

Eredmények:

férfiak, magyar bajnok:

Búr Zsolt (Vialand Racing Team) 1:03.33 óra

2. Szöllősi Ferenc (Northwave Siatek Olmo) 1:40 perc hátrány

3. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 2:05 p h.

nők, magyar bajnok:

Vas Kata Blanka (Doltcini-Van Eyck Proximus) 44:42 perc

2. Schmidel Regina (Cube-Csömör) 15:12 perc hátrány

3. Kapott Szonja (Tipográfia Ladies Cycling) 1 kör hátrány

Kép: Twitter/Cyclingnews.com