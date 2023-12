A 22 éves kerékpáros október 18-án edzés közben bukott és már másnap megműtötték, ezt követően november végén egy hetedik hellyel tért vissza kulcscsonttöréséből a kortrijki cyclocross (terepkerékpár) viadalon.



"Az utóbbi egy hónap volt a legnehezebb, nem is az, amikor lesérültem, hanem amikor elkezdtem versenyezni, mert nem úgy mennek a versenyek, mint ahogy azt gondoltam. Ez a sérülés sokat kivett a szervezetemből és még mindig kell egy kis idő, hogy visszajöjjön a formám" - nyilatkozott az M1 aktuális csatorna megkeresésére Vas Kata Blanka. Hozzátette, az első két hétben nagyon óvatosan edzett és csak a rehabilitáció harmadik hetében utazott el edzőtáborozni, ahol szintén a felépülésre helyezte a hangsúlyt, az ötödik héten pedig már versenyzett.

"Nem szabad annyira elkeseredni, mert már nem fáj semmim, a csontom is összeforrt és már mindent tudok csinálni. Még mindig fáj egy-két mozdulatnál, például, amikor ugratni akarok, de egyébként minden jól ment és bízom benne, hogy a szezon végére egy értékelhető eredményt tudok összegyűjteni a cross-szezonban" - fogalmazott az SD Worx versenyzője, aki azt is felidézte, hogy nehezebben ment a regeneráció az edzések után és kevesebb edzésmunkát tudott elvégezni, ezért sokkal hosszabbnak tűnt ez a pár hét számára, de már újra a régi és reméli, hogy nemsokára a forma is jönni fog.

Vas sűrű szezonnak néz elébe a csehországi terepkerékpáros világbajnokságig, ugyanis december 26-án, 27-én még kérdéses a szereplése, de 28-án és 30-án is rajthoz áll még ebben az évben. Majd január 7-én, 21-én és 28-án is versenyez a február másodikán rajtoló terepkerékpáros vb előtt. Az SD Worx bringása még nem döntötte el, hogy melyik szakág kerül előtérbe a 2024-es szezonban, jelenleg mindkét számban elindulna a jövő évi párizsi olimpián.

"Egy hét van köztük, úgyhogy a két verseny nem is üti egymást, inkább a felkészülést nehéz kitalálni. Igazából lehtetlenség, hogy mindkettőre százszázalékosan felkészüljek, ezért mindenképpen ki kell választani, hogy melyik szakág a legfontosabb és az alapján felépíteni a felkészülést" - hangsúlyozta a jövő évi ötkarikás játékokkal kapcsolatban Vas, aki országúti kerékpárban már megszerezte az indulási jogot.

Utóbbi számmal kapcsolatban elárulta, hogy mindenképpen szeretne fejlődni a hosszabb emelkedőkön és ott lenni a verseny első csoportjában, mivel az ezt követő közepes sprintje jónak számít a mezőnyben.

Fotó: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images