Vas Kata Blanka személyében - Peák Barnabás és Valter Attila után - immár a harmadik magyar kerékpáros szerződött a világelitet jelentő World Tour-sorozatban szereplő országúti csapathoz.

A 19 esztendős, három szakágban is korosztálya legjobbjai közé tartozó Vast a magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint a női World Tour kilenc csapatának legerősebb soraként számon tartott SD Worx szerződtette két évre idén júniustól. Az egyesületben olyan csapattársai lesznek, mint a holland sztárok közül az olimpiai bajnok, az országúti mezőnyversenyben és időfutamban egyaránt világbajnoki címvédő Anna van der Breggen, Chantal van den Broek-Blaak, aki 2017-ben volt vb-aranyérmes, illetve a 2019-es Európa-bajnok Amy Pieters.



A belga Doltcini-Van Eyck Sport-Proximus kontinentális sora a napokban tette közzé, hogy a magyar kiválóság távozik a keretből, kedden pedig az SD Worx adta hírül a szerződtetését. A csapatmenedzser Danny Stam kiemelte: szeretnének egész évben "láthatóak" lenni, márpedig erre a téli hónapokban is lehetőségük lesz az országúton, hegyikerékpárban és terepkerékpárban (cyclocross) is felnőtt magyar bajnok Vas révén, aki októberben hegyikerékpárban nyert vb-ezüstöt az U23-asok között, majd a terepkerékpáros világkupában ötödik lett a felnőtt, első az U23-as rangsorban, hogy aztán az egy évvel korábbi ezüstje után január végén bronzérmet vigyen haza a szakág világbajnokságának U23-as vetélkedéséből.



Danny Stam hangsúlyozta: Vas fiatal életkora ellenére jó eredményeket ér el az országúton is.



"Hegyikerékpárban is hazája egyik legnagyobb tehetségeként tartják számon, így megvan annak az esélye, hogy idén kvalifikálja magát a tokiói olimpiára, ez pedig a technikai szponzorunk, a Specialized számára is fontos. Mindezek ismeretében nyitottak vagyunk arra, hogy a csapatunkat képviselve mindhárom szakágban tovább fejlődhessen" - fogalmazott a csapatmenedzser.



"Az első beszélgetésem Danny Stammel rögtön jó érzésekkel töltött el és úgy gondolom, hogy ez fontos, ha az ember egy új csapat mellett dönt. Az SD Worx megadja a szabadságot, hogy mindhárom szakágban versenyezhessek, ebben a tekintetben pedig Mathieu van der Poel a tökéletes példa számomra, ő már megmutatta, hogy egy bizonyos életkorig kombinálhatók a szakágak" - idézte az MKSZ közleménye Vas Kata Blankát, aki megtiszteltetésnek nevezte, hogy Anna van der Breggen vagy Chantal Blaak csapattársa lesz. Egyben bizakodását fejezte ki, hogy a hegyikerékpáros szakágban ott lehet majd az ötkarikás játékokon.

